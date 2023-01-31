مشكلات في التنفس تهدّد حياة «أبوعبدالرحمن».. وعلاجه بـ 14.8 ألف درهم

يعاني (أبوعبدالرحمن ـ فلسطيني ـ 58 عاماً) مشكلات صحية في الرئة وضيقاً في التنفس منذ سنتين، إضافة إلى إصابته بضعف في السمع، ويحتاج حالياً إلى جهاز خاص للتنفس وتركيب سماعات للأذنين في مستشفى توام بمدينة العين، وتبلغ كلفة الجهاز 8400 درهم، والسماعات 6400 درهم، بإجمالي 14 ألفاً و800 درهم، والمشكلة أن إمكانات أسرته المالية والظروف الصعبة التي يمر بها، لا تسمح بتدبير كلفة الأجهزة الطبية، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير تكاليف جهاز التنفس والسمع لإنقاذه من نوبات ضيق التنفس التي تهدد حياته. وروت زوجة (أبوعبدالرحمن) قصة معاناة زوجها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إن حالة زوجها الصحية تدهورت كثيراً منذ عامين، إذ أصيب بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفاجئ، ما جعلها تصاب بحالة من الخوف الشديد على حياته، وطلبت سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى أقرب مستشفى للمنزل.

وأضافت أنه نتيجة تدهور الوضع الصحي للزوج، تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى توام في مدينة العين، وبعد معاينة الطبيب المناوب، طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، إضافة إلى إجراء الأشعة المقطعية. وأظهرت نتائج الفحوص والأشعة أنه يعاني أمراضاً في الرئة، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، وفقدان للوعي، إضافة إلى ارتفاع في مستوى الضغط.

وتابعت الزوجة أن (أبوعبدالرحمن) مكث في مستشفى توام لمدة ثلاثة أيام تحت الرعاية الطبية، حتى استقرت حالته الصحية، وتمت السيطرة على ضيق التنفس، ونصحه الطبيب باتباع نظام غذائي، والحصول على وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالب بضرورة المواظبة على تناول الأدوية في مواعيدها لتخفيف نوبات ضيق التنفس.

وأضافت أن مشكلات الرئة أدت الى إصابة زوجها بالعديد من المضاعفات، منها ضيق في التنفس بشكل دائم، وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث يعجز عن التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل منتظم، وجهاز خاص للتنفس، وفي حال عدم استخدام الجهاز سيتعرض لمضاعفات صحية، قد تشكل خطورة على حياته.

وأشارت الزوجة الى أن كلفة الجهاز الخاص الخاص بالتنفس 8400 درهم، لافتة إلى أن زوجها يعاني أيضاً ضعفاً في السمع في مراحل متأخرة، ويحتاج إلى تركيب سماعات تبلغ كلفتها 6400 درهم، والمشكلة أن الأسرة تعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون تدبير جزء ولو بسيطاً من كلفة جهاز التنفس وسماعات الأذن، موضحة أن ابنها الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة، كما يعيل أسرته المكونة من زوجة وطفلة.

وأوضحت زوجة المريض أن ابنها الكبير يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3200 درهم، يذهب من راتبه 1000 درهم للإيجار، وبقية الراتب بالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية.

وناشدت الزوجة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير 14 ألفاً و800 درهم قيمة جهاز التنفس وسماعات الأذن لزوجها، لإنقاذه من نوبات ضيق التنفس التي تهدّد حياته. أمراض مزمنة أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يبلغ من العمر 58 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة في الرئة وتوسع القصبات الهوائية، ما يؤدي إلى إصابته بالسعال المزمن، وضيق في التنفس منذ سنتين، بالإضافة إلى إصابته بضعف في السمع في مراحل متأخرة.

وينصح الأطباء بضرورة تركيب جهاز سماعات، وتوفير جهاز تنفس خاص له، وتبلغ كلفة الأجهزة الخاصة بحالته الصحية 14 ألفاً و800 درهم، وكلفة تركيب سماعات تبلغ 6400 درهم.