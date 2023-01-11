ورم سرطاني يهدد حياة «أبوعلي» وعلاجه بـ 4675 درهماً

أصيب «أبوعلي سوداني-45 عاماً» بحمى شديدة وألم في الفك عند تناول الطعام، منذ أشهر عدة، وبعدها ظهر تورم في الوجه، ما استدعى التوجه إلى إحدى العيادات الخاصة في مدينة العين، وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة وتبين وجود التهاب في الحلق، وتم إعطاؤه مضادات حيوية وأدوية مسكنة، إلا أن حالته تدهورت بشكل كبير، وتوجه إلى مستشفى توام، وأجريت له الفحوص والتحاليل، وتبين أنه يعاني ورماً في الفك الأيسر، أدى إلى ظهور تلك الأعراض، ويحتاج إلى إجراء جراحة لاستئصال الورم، ونقل عينة من الورم إلى المختبر لفحصها والتأكد من أنه ليس ورماً خبيثاً، وتبلغ كلفة العلاج 4675 درهماً، والمشكلة أنه ليس لديه بطاقة تأمين صحي، ووضعه المالي لا يسمح له بتدبير تكاليف العلاج، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدته في تدبير كلفة العلاج من أجل إجراء الجراحة لإنقاذ حياته.

وروى (أبوعلي) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه قبل خمسة أشهر بدأ يشعر بتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة، مصحوباً بألم في الفك الأيسر خصوصاً عند تناول الطعام، واصطحبه ابنه إلى أقرب عيادة من المنزل.

وأضاف أن الطبيب طلب إجراء فحوص وتحاليل، للتعرف إلى سبب ارتفاع الحرارة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وإعطاؤه بعض المضادات الحيوية والمسكنات، وتحسنت حالته قليلاً، ونصحه الطبيب بمراجعة طبيب أسنان.

وتابع (أبوعلي) أنه بعد أسبوع عادت الأعراض، مع ارتفاع شديد في الحرارة، وظهور ورم في الوجه جهة الفك الأيسر، وعندها اصطحبه ابنه إلى أقرب عيادة أسنان، لاعتقاده بوجود مشكلة في الأسنان، وطلب الطبيب إجراء أشعة حول منطقة الألم، وتبين وجود ورم غريب في الفك، ونصحه بمراجعة مستشفى حكومي متخصص في علاج الأورام.

وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى توام، ومعه جميع التقارير والفحوص الأشعة، وطلب الطبيب إعادة جميع الفحوص للتأكد من طبيعة الورم، وأكدت نتيجة الفحوص إصابته بورم في الفك الأيسر، ويجب إجراء عملية مستعجلة لاستئصاله، وأخذ عينه منه للتأكد أنه ليس ورماً سرطانياً.

وأكمل (أبوعلي) أن كلفة العملية في المستشفى تبلغ 4675 درهماً، والمشكلة أنه ليس لديه بطاقة تأمين صحي، ولا يملك القدرة المالية لسداد كلفة العملية، ويخشى التأخير ما يؤدي إلى انتشار الورم في مناطق أخرى ويصعب السيطرة عليه، ما يعرض حياته للخطر.

وأوضح أنه عاطل عن العمل منذ عامين، ويحصل على 1500 درهم مساعدة شهرية من أحد أصدقائه، بالكاد تلبي متطلبات الطعام والشراب، لافتاً إلى أن المرض يفتك بجسده، ما يجعل أسرته تعيش في حزن دائم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية لإنقاذ حياته من المرض الذي حول حياته إلى جحيم.

ورم في الفك الأيسر

أكدت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى توام في مدينة العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المريض سوداني، يبلغ من العمر 45 عاماً، أصيب بورم في الفك منذ أشهر عدة، وتم علاجه بالأدوية ولكن دون جدوى، وتبين أنه يعاني ورماً في الفك الأيسر ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم، ونقله للمختبر للتأكد من أنه ليس ورماً سرطانياً، وتبلغ كلفة العملية في المستشفى 4675 درهم، وحال التأخير في إجراء العملية، ستتعرض حياة المريض للخطر.