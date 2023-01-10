سائق يحتاج إلى 30.6 ألف درهم لإنقاذه من العمى

يعاني سائق شاب خللاً وضعفاً حادّاً في النظر بعينه اليسرى، نتيجة تكوّن مياه وغشاء أبيض على طبقة العين.

ويحتاج المريض، (مؤثر ـ باكستاني ـ 38 عاماً) إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة في مستشفى توام، في مدينة العين، تبلغ كلفتها 30 ألفاً و625 درهماً، لزراعة قرنية العين وإزالة المياه البيضاء، حتى لا يُصاب بالعمى ويخسر وظيفته التي تعتبر مصدر رزقه الأساسي، إلا أن وضعه المالي لا يسمح له بتدبير كلفة العملية.

وناشد المريض أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير كلفة العملية الجراحية، حتى لا يُصاب بالعمى، لافتاً إلى أن حالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر.

وروى «مؤثر» لـ«الإمارات اليوم» أنه يعمل سائقاً خاصاً لدى إحدى العائلات في مدينة العين منذ ثلاثة أعوام تقريباً، وأنه لم يشكُ من أي أعراض أو مشكلات صحية خلال سنوات عمله.

وأضاف أنه فوجئ في أكتوبر عام 2022 بآلام وحكة ورؤية ضبابية في العين اليسرى، وكانت الآلام مستمرة، ومتصاعدة، إلى درجة أنه لم يستطع تحملها (تشبه وخز الدبوس)، فتوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وتم تحويله إلى قسم العيون لإجراء فحوص وتحاليل طبية معينة.

وتابع أن الطبيب المختص بمتابعة حالته أكد له ضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة، بسبب وجود «مياه بيضاء» وبياض في العين اليسرى.

وشرح له أنه يحتاج إلى زراعة قرنية وسحب المياه البيضاء في أقرب وقت ممكن، حتى لا يفقد بصره بشكل دائم. ولكن كلفة العملية الجراحية، البالغة 30 ألفاً و625 درهماً منعته من اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد في باكستان، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 1500 درهم، يرسل منه 1000 درهم شهرياً لأفراد عائلته، ولا يتبقى لديه سوى مبلغ بسيط لسد احتياجاته الأساسية.

وتابع المريض أن التأمين الصحي لا يتحمل تغطية كلفة هذه العملية الجراحية، فيما قدرته المالية تمنعه من تدبيرها، لافتاً إلى أنه بحث عن حل لمشكلته، وطرق كل الأبواب وسلك كل الدروب، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل.

وأكمل أنه يشعر بالقلق من فقدان وظيفته كـ(سائق) ومن أن يصبح أبناؤه بلا دخل ثابت، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير الـ30 ألفاً و625 درهماً المطلوبة لإجراء العملية الجراحية التي يحتاج إليها لإنقاذه من العمى.

• الحالة الصحية للمريض تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر.