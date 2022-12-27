«أم أحمد» تحتاج إلى 23 ألف درهم لشراء أدوية

أصيبت «أم أحمد» (66 عاماً)، بمرض السكر من النوع الأول قبل 10 سنوات تقريباً، وتزايدت مضاعفات مرض السكر، ما سبب لها أمراضاً مزمنة عدة، منها إصابتها بارتفاع دائم في الضغط، وارتفاع ضغط العين، وأصيبت أخيراً بمرض النقرس، وهي تحتاج حالياً إلى أدوية تبلغ كلفتها 23 ألف درهم، لمدة عام، إلا أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بتدبير المبلغ.

وناشدت المريضة أهل الخير مدّ يد العون لها، لمساعدتها على شراء أدويتها حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروت «أم أحمد» أن حالتها الصحية تدهورت كثيراً منذ إصابتها بمرض السكري، الذي بدأ بجفاف دائم في حلقها، ورغبة مستمرة في تناول الطعام وشرب الماء، وفقدانها الوزن بشكل مفاجئ، وعدم وضوح الرؤية، فتوجهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبعد معاينة الطبيب المختص لحالتها طلب منها إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، أظهرت ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر، وحدوث خلل في عمل البنكرياس، نجم عنه عدم إنتاج كمية كافية من الأنسولين في الجسم، ما تسبب في حدوث اضطرابات في عمليتي بناء وهدم الأيض، ونتج عنه إصابتها بالسكري من النوع الأول.

وتابعت «أم أحمد»: «قرر الطبيب إعطائي الأدوية الخاصة بمرض السكري، وواظبت على تناول أدويتي بشكل مستمر، حتى استقرت حالتي الصحية، وضبطت نسبة السكر في الجسم. وقد نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، وأخذ وقت كافٍ للراحة النفسية، كما طالبني بإجراء الفحوص دورياً».

وأضافت أن مرض السكري أدى إلى إصابتها بمضاعفات عدة، منها ارتفاع الضغط بشكل دائم، والصداع بسبب ارتفاع الضغط في العين اليمنى.

وتابعت «أم أحمد» أنها عانت أخيراً من ألم في العضلات، وعدم القدرة على القيام بأي حركة، فاصطحبتها ابنتها إلى المستشفى، وبعد معاينة الطبيب طلب منها إجراء بعض الفحوص، وقد أظهرت نتيجة الفحوص أنها مصابة بمرض النقرس (التهاب المفاصل)، وتحتاج إلى تناول أدوية بشكل منتظم، وفيتامينات، حتى لا يسبب لها مضاعفات جديدة، ويشكل خطورة على حياتها.

وقالت المريضة إن تكاليف أدويتها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط تبلغ 23 ألف درهم، لمدة سنة واحدة، إلا أن أسرتها عاجزة مالياً عن توفير جزء ولو بسيطاً من هذا المبلغ، لأن المعيل الوحيد لأسرتها التي تتكون من أربعة أفراد هو الابنة الكبرى، إلا أن دخلها بسيط، ولديها كثير من الالتزامات المالية.

وشرحت أن ابنتها تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 10 آلاف درهم، وتسدد 2500 درهم شهرياً أقساطاً بنكية، و1000 درهم للإيجار، وبقية الراتب لا تكاد تلبي المتطلبات اليومية.

وناشدت «أم أحمد» أصحاب الأيادي البيضاء مدّ أيادي الخير لمساعدتها على تدبير تكاليف أدوية مرض السكري والضغط لإنقاذ حياتها.

النقرس

النقرس، صورة معقدة من التهاب المفاصل تصيب أي شخص. ويتسم المرض بنوبات ألم مفاجئة حادة، وتورم واحمرار وشعور بالألم عند اللمس في واحد أو أكثر من المفاصل، ويصيب غالباً إصبع القدم الأكبر.

وقد تحدث نوبة النقرس فجأة، وتوقظ المصاب في منتصف الليل بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر. ويكون المفصل المصاب ساخناً ومتورماً، إلى درجة أن وزن ملاءة الفراش قد يبدو غير محتمل.

• الابنة الكبرى للمريضة هي المعيل الوحيد للأسرة، وتعمل في جهة حكومية براتب 10 آلاف درهم، تسدد منه أقساطاً بنكية وإيجار المنزل.