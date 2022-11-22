«آيريش» تحتاج إلى عملية جراحية بـ 13 ألف درهم

تعجز المريضة (آيريش - فلبينية ـ 26 عاماً) عن تدبير 13 ألفاً و20 درهماً، كلفة العملية الجراحية لاستئصال الورم (الكيسي) في منطقة الرقبة، في مستشفى توام بمدينة العين، وتناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها على توفير كُلفة العملية الجراحية.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى توام في العين، أن «المريضة دخلت قسم الطوارئ في مستشفى توام بمدينة العين، وهي تعاني آلاماً في منطقة الرقبة وصعوبة في البلع واختناقاً أثناء التنفس خصوصاً وقت النوم، وبعد إجراء التحاليل والفحوص الطبية والأشعة المقطعية على منطقة الرقبة، تبين وجود ورم، ويجب إجراء عملية جراحية لاستئصاله، والتأمين الصحي لا يغطي تكاليف العملية الجراحية».

وتروي المريضة قصة معاناتها، قائلة: «في مايو من العام الجاري، أثناء ذهابها إلى النوم، أحست بآلام شديدة في منطقة الرقبة ووجود انتفاخ وعدم القدرة على بلع الطعام وبحة بالصوت، وتوقعت أن تلك الأعراض بسيطة حيث قامت بأخذ أدوية ومسكنات طبية من الصيدلية القريبة من مسكنها».

وتابعت: «كانت الأعراض تزداد حدتها يوماً بعد يوم، حيث اصطحبتني صديقتي في السكن إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام بمدينة العين، حيث مكثت في المستشفى لمدة أسبوع وتم إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية على منطقة الرقبة، وأخبرني الطبيب المختص بظهور ورم كبير الحجم، ويجب استئصاله في أسرع وقت، خوفاً من انتشاره في بقية أنحاء جسدي».

وأوضحت المريضة أنه بسبب وضعها المالي الضعيف جداً، لا تستطيع سداد ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العملية الجراحية التي تحتاجها، ونظراً إلى سوء وضعها الصحي تشعر بالحزن الشديد، وتخاف أن تتدهور حالتها الصحية، كونها تعمل في شركة خاصة براتب 3000 درهم شهرياً، تدفع منه إيجار السكن 1200 درهم شهرياً، وترسل 1000 درهم شهرياً لعائلتها في الفلبين، ليتبقى لديها جزء بسيط بالكاد يغطي تكاليف المأكل والمشرب، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير كلفة عملية استئصال الورم، وإنقاذها من المرض.

«آيريش» تعاني ورماً في منطقة الرقبة ويجب استئصاله.