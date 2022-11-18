متبرعة تتكفل بعلاج الطفلة «شما»

تكفّلت متبرعة بسداد مبلغ 5618 درهماً، كلفة الأدوية التي تحتاج إليها الطفلة (شما) لمدة عام، التي تعاني تأخر النمو و«الصرع»، وتتلقى العلاج في عيادة طب أعصاب الأطفال في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حتى تنتظم الطفلة في تلقي العلاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري قصة الطفلة (شما ـ باكستانية ـ 4 سنوات)، التي تعاني مشكلات صحية، وتأخراً في النمو، ومرض الصرع منذ الولادة، وتحتاج إلى أدوية خاصة ومتابعة وفحوص دورية بكلفة 5618 درهماً.

وسبق أن روى والد الطفلة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً إن (شما) ولدت بعملية قيصرية، وكانت صحتها جيدة، وعندما بلغت من العمر شهرين لاحظ أنها تبكي بشكل متواصل، ولا تستطيع النوم فترات طويلة، فاصطحابها إلى إحدى العيادات القريبة من بيته، لافتاً إلى أنه كان يعتقد أن هذا الوضع طبيعي، قد يصاب به الأطفال الرضّع.

وأكمل الأب أنه ذهب إلى العيادة، وتمت معاينة الطفلة من قبل الطبيب، ووصف لها بعض المسكنات، وتم إجراء بعض الفحوص والتحاليل، التي أظهرت نتيجتها أن الطفلة تعاني نقصاً في بعض الهرمونات الأساسية في الجسم، ونصحه الطبيب بالتوجه إلى أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأطفال، حتى لا تتفاقم مشكلتها الصحية مستقبلاً، وبعد ذلك قرر اصطحاب طفلته إلى بلدته في باكستان، لعلاجها هناك.

وذكر الأب أنه سافر مع (شما) إلى باكستان، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية الشاملة، وتبيّن أن الطفلة تعاني نقصاً في هرمون النمو، إضافة إلى إصابتها بمرض الصرع، وتحتاج إلى علاج بشكل مستمر.

وأكمل أنه ترك زوجته وطفلته (شما) في باكستان، لاستكمال العلاج المطلوب، وكانت حالة الطفلة تتحسن بشكل بسيط، ومكثت في باكستان ثلاث سنوات، ومنذ سبعة أشهر أحضرها إلى الإمارات، بعدما غيّر جهة العمل التي كان يعمل فيها براتب 2500 درهم، وانتقل إلى جهة أخرى براتب 4600 درهم، لافتاً إلى أن راتبه الجديد يدفع منه 3000 درهم لإيجار السكن، وبقية الراتب لتلبية متطلبات الحياة.

وأضاف الأب أن زوجته أحضرت معها التقارير الطبية الخاصة بحالة (شما)، من المستشفى الذي كانت تتعالج فيه، لاستكمال علاجها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، متابعاً أنه اصطحب الطفلة إلى عيادة طب أعصاب الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، واطلع الطبيب على كل التقارير الطبية، وطلب إعادة بعض الفحوص للاطمئنان أكثر على حالتها الصحية.

وأشار إلى أن نتيجة الفحوص تطابقت مع نتيجة التحاليل الأخرى، بأن الطفلة تعاني تأخراً في النمو، إضافة إلى إصابتها بمرض الصرع مختلف الشدة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة وأدوية خاصة للسيطرة على حالتها الصحية.

ظروف صعبة

قدّم والد الطفلة الشكر إلى المتبرعة لاستجابتها السريعة لتخفيف بعض آلام طفلته (شما)، التي ولدت تعاني نقصاً في بعض الهرمونات الأساسية في الجسم.

وأكد أن هذا الكرم سمة في شعب الإمارات، الذي يبادر دائماً لمساعدة المحتاجين، خصوصاً الحالات المرضية، لافتاً إلى أن خبر التبرع أسعد قلوب كل أفراد الأسرة، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.