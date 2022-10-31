متبرع يتكفل بجراحة العمود الفقري لـ «أم محمد».. (فيديو)

تكفل متبرع بسداد مبلغ 81 ألف درهم كلفة النفقات العلاجية لـ(أم محمد ـ سورية ـ 46 عاماً)، التي تعاني مشكلة صحية في الأعصاب والعظام، وضيقاً في العمود الفقري للمنطقة القطنية أسفل الظهر، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، لمعالجة دمج الفقرات القطنية، في مستشفى توام في مدينة العين.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى توام، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 21 من الشهر الجاري مشكلة (أم محمد)، التي بدأت عندما وقعت خلافات أسرية مع زوجها، انتهت بالطلاق، وغادر طليقها الدولة، وتركها وحيدة مع ابنيها، يواجهون ظروف الحياة، وبذلت قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة لابنيها حتى لا يشعرا بأي تقصير في نواحي الحياة.

واضطرت إلى العمل معلمة دروس خصوصية لأولاد الجيران، وكانت تقسو على نفسها من أجل توفير طلبات المنزل والرسوم الدراسية لابنيها، حتى إنها كانت تعمل ساعات طويلة، ونجحت في تسيير أمور المنزل بمفردها، وبلغ ابناها المرحلة الجامعية، لكنها تعرضت لمشكلات مالية كبيرة، حتى إن ابنها الكبير أنهى دراسته الجامعية، لكنه لم يستطع تسلّم الشهادة الجامعية، لتراكم المتأخرات الجامعية عليه، وابنتها الأخرى لاتزال تدرس في الجامعة.

وأدت زيادة المجهود إلى إصاباتها بمشكلات صحية جراء الإرهاق المستمر، لافتة إلى أنها قبل عام أصيبت بتعب شديد، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، مصحوباً بألم شديد في الظهر، وتوجهت إلى أحد المستشفيات في رأس الخيمة، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، تم تشخيص المرض بمشكلة في الأعصاب والعظام.

وتوجهت إلى مستشفى حكومي، وتبين أنها مصابة بضيق في العمود الفقري للمنطقة القطنية أسفل الظهر، وقرر الطبيب إجراء عملية جراحية، ولكن المشكلة أن ظروفها المالية لم تسمح لها بإجراء الجراحة، وتكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بنفقات العملية كاملة، وأثناء العملية الجراحية حدثت مضاعفات، وتوقف القلب عن النبض مرتين في غرفة العمليات، بعدها تم نقلها إلى الرعاية المركزة، تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، ولاتزال تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

ونتيجة سوء وضعها الصحي قامت ابنتها بمخاطبة مستشفيات عدة في الدولة، من بينها مستشفى توام في مدينة العين، وأرسلت كل التقارير الطبية والفحوص والأشعة، وتم الرد عليها من قبل مستشفى توام، وتالياً تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى توام لإجراء بعض الفحوص والتحاليل، ثم تمت إعادتها إلى المستشفى السابق، وأكد الطبيب المعالج أنه يمكنه إجراء العملية الجراحية التي تحتاجها، وتبلغ كلفتها 81 ألفاً و321 درهماً، وكان هذا المبلغ فوق إمكاناتها المالية المتواضعة.

وقالت (أم محمد) وهي تذرف دموع الفرح إن سعادتها لا توصف بخير التبرع، لافتة إلى أن دولة الإمارات مشهود لها بالعطاء وحب العمل الإنساني، ومساعدة كل محتاج، خصوصاً الحالات المرضية، لافتة إلى أنها لم تتوقف عن شكر الله منذ تلقي خبر التبرع، الذي أدخل السعادة على كل أفراد الأسرة.

• زيادة المجهود والأعباء أدت إلى إصابة «أم محمد» بدمج الفقرات القطنية.

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