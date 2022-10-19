13.5 ألف درهم تخفف معاناة «أيوب خان» مع المرض

يعاني (أيوب خان ـ أفغاني ـ 60 عاماً) إصابته بأمراض مزمنة، منها الفشل الكلوي، والسكري، والقلب، وارتفاع الكوليسترول، ووفقاً لمستشفى توام في مدينة العين، فإن المريض حالته الصحية غير مستقرة، ويحتاج إلى أدوية علاجية وعقاقير طبية مدى الحياة، للسيطرة على وضعه الصحي، وتبلغ كلفة العلاج 1130 درهماً شهرياً، ما يعادل 13 ألفاً و560 درهماً سنوياً، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي تكاليف الأدوية، ويناشد (أيوب خان) أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (أيوب خان) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً إنه يعاني أمراضاً مزمنة، متمثلة في السكري، وارتفاع ضغط الدم، منذ سنوات عدة، وحرص على متابعة حالته الصحية في مستشفى توام، والتزم بأخذ جميع الأدوية في موعدها المحدد، لافتاً إلى أنه كان يعمل في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، يدفع منه إيجار المسكن، والجزء المتبقي من الراتب يذهب إلى مصروفات الأسرة من مأكل ومشرب، وتكاليف الأدوية للسيطرة على وضعه الصحي.

وتابع أنه في عام 2015 تغير وضعي المالي كلياً، بعد أن فقد وظيفته التي كانت مصدر دخله الوحيد، بسبب تعرّض الشركة التي يعمل فيها لخسارة مالية، أدت إلى تسريح جميع العاملين فيها، وحاول البحث عن وظيفة جديدة تساعده في إعادة استقرار أفراد أسرته المكونة من ستة أبناء وزوجة (ربة منزل)، لكن جميع محاولاته في البحث عن عمل باءت بالفشل.

وأضاف (أيوب خان) أنه خلال فترة وجيزة اضطر إلى إنفاق مستحقات نهاية الخدمة، وما ادّخره من أموال خلال فترة عمله من أجل بناء منزل في وطنه، ونجح في تغطية التكاليف الأساسية لأفراد الأسرة من إيجار المسكن والمأكل والمشرب، وجزء من الأدوية التي لا يستطيع الحياة من دونها، وفي عام 2019 نفدت جميع الأموال، وساء وضعه المالي بشكل كبير، وبدأت الديون والالتزامات المالية تتراكم على عاتقه، وتوقف عن تناول الأدوية، ما أدى إلى تدهور تدريجي في وضعه الصحي.

وأكمل أنه في سبتمبر من عام 2019، شعر بتعب شديد، وضيق في التنفس، وتشويش في الرؤية، وسرعة في دقات القلب، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وتبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية أنه مصاب بفشل كلوي شديد، وارتفاع حاد في السكري وضغط الدم والكوليسترول، وأخبره الطبيب المعالج بضرورة تغيير بعض الأدوية والعقاقير التي كان مواظباً عليها، والبدء في إجراء عملية غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعياً، والمشكلة أن بطاقة التأمين الصحي تغطي تكاليف الغسيل الكلوي فقط.

وتابع (أيوب خان) أنه يقف حالياً عاجزاً عن توفير تكاليف الأدوية التي يحتاجها، والتي تبلغ ما يعادل 13 ألفاً و560 درهماً سنوياً، وفي حال عدم الانتظام على تناولها ستتعرض حياته للخطر، وسيترك أسرته دون معيل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف العلاج، لإنقاذ حياته من الخطر.