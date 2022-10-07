«أم محمد» تحتاج إلى 34.4 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين

تعاني المريضة (أم محمد - جزر القمر - 82 عاماً) ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وضعفاً في السمع، ومرض الكلى المزمن الدرجة الثالثة أي ما قبل غسيل الكلى، إضافة إلى تصلب مفاصل اليدين والتهاب المفاصل (الروماتيزم) وآلام الركبة، وتحتاج إلى رعاية صحية متخصصة نظراً إلى كبر سنها، لكن المشكلة أن بطاقة التأمين الصحي انتهت صلاحيتها، وكلفة تجديدها 34 ألفاً و425 درهماً، وظروفها المالية لا تسمح لها بتدبير هذا المبلغ، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها في تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى لا تتوقف عن تناول أدويتها وإجراء الفحوص الدورية، والانتظام في زيارة الطبيب حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

وروت (أم محمد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض قائلة: «إنها كانت تعيش حياة مستقرة مع زوجها المعيل الوحيد للأسرة، ومنذ ثماني سنوات تعرّض الزوج لظروف مرضية حرجة، وفشلت كل الجهود في إنقاذ حياته، وتوفي وتركها دون مصدر للدخل، وتأثرت حياتها بشكل كبير وتعرّضت لأزمات مالية عدة، وانتقلت أخيراً للإقامة مع ابنها في إحدى مناطق مدينة العين».

وتابعت أنها بعد وفاة الزوج أصيبت بأمراض عدة أدت إلى دخولها المتكرر إلى مستشفى توام في مدينة العين وعملت الفحوص والتحاليل اللازمة، وعلى مدار السنوات الثماني الماضية، توالت عليها الأمراض بشكل متتابع، إذ أصيبت بارتفاع في ضغط الدم وبعده السكري وارتفاع الكوليسترول، وضعف في السمع، كما أصيبت بمرض الكلى المزمن الدرجة الثالثة أي ما قبل غسيل الكلى، إضافة إلى تصلب مفاصل اليدين والتهاب المفاصل (الروماتيزم) وآلام الركبة.

وأشارت (أم محمد) إلى أن بطاقة التأمين الصحي، كانت تتكفل بكل مصروفات العلاج والأدوية ورسوم دخول المستشفى، والفحوص الدورية، وفي عام 2016 انتهت صلاحيتها، ولم تستطع تجديدها لعدم قدرتها على تدبير التكاليف المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تراكم الغرامات عليها منذ انتهائها إلى هذا الوقت حتى وصل مبلغ الغرامة إلى 21 ألفاً و300 درهم، فضلاً عن رسوم تجديد الضمان الصحي البالغة 13 ألفاً و125 درهماً، أي أن إجمالي تجديد البطاقة مع الغرامة يصل إلى 34 ألفاً و425 درهماً.

وأوضحت أن «كلفة دخولها المستشفى ومعاينة الطبيب وعمل الفحوص في الزيارة الواحدة تبلغ 2500 درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتها المالية المتواضعة»، لافتة إلى أنها كانت تعتمد خلال الفترة الماضية على مساعدات علاجية من بعض الأصدقاء والجمعيات الخيرية، حتى إنها باتت تخجل من طلب مساعدات أخرى من أقاربها.

ولفتت (أم محمد) إلى أن تجديد البطاقة الصحية سيوفر عليها مبالغ مالية كبيرة كلفة الفحوص والزيارات الدورية، خصوصاً أنها باتت تحتاج إلى دخول قسم الطوارئ في المستشفى عندما تُصاب بأزمات صحية حادة، إضافة إلى حاجتها إلى الانتظام في الزيارة الدورية للطبيب المعالج وعمل الفحوص والتحاليل والأدوية.

وأفادت بأن ابنها حاول جاهداً البحث عن عمل إضافي في جهات حكومية وخاصة لكي يتكفل بمصروفات علاجها لكنه لم يوفق في ذلك، مشيرة إلى أنها تعيش مع ابنها في بيت إيجاره الشهري 1000 درهم، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي حتى تستطيع مواصلة تلقي العلاج، حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

«أم محمد» تعرضت لظروف مالية صعبة منذ وفاة زوجها قبل 8 سنوات.