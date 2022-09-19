متبرّعتان تسهمان بـ 8000 درهم في تجديد التأمين الصحي لـ «محمد» و«خزينة»

أسهمت متبرعتان بمبلغ 8000 درهم في كلفة إعادة تجديد بطاقات التأمين الصحي للزوجين (محمد وخزينة)، اللذين يعانيان إصابتهما بأمراض مزمنة، مثل القلب والسكر والضغط والسرطان، ويخضعان لبرنامجين علاجيين في مستشفى توام في مدينة العين، ولايزالان يحتاجان إلى 18 ألفاً و250 درهماً، لتجديد بطاقتي التأمين الصحي. وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهما في تدبير بقية المبلغ من أجل استكمال علاجهما، حتى لا تتعرض حياتهما للخطر.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعتين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب الزوجين (محمد وخزينة) إلى حين استكمال المبلغ.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ 16 من الشهر الجاري، قصة محمد وزوجته خزينة (خليجيان ـ 70 عاماً) اللذين يعانيان أمراضاً مزمنة، وكانا يخضعان للعلاج في مستشفى توام، وبسبب انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، توقفا عن تلقي العلاج وصرف الأدوية الضرورية، والمشكلة أنهما يعانيان ظروفاً مالية صعبة، وغير قادرين على تدبير كلفة تجديد بطاقات التأمين الصحي، من أجل تلقّي العلاج، حتى لا تتعرض حياتهما للخطر.

وسبق أن روى (محمد) قصة معاناته وزوجته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «إنه كان يعاني مشكلات صحية عدة، وتوجه إلى مستشفى توام في العين، وخضع لفحوص وتحاليل طبية عدة، وتبيّن أنه مصاب بأمراض القلب والسكري والضغط، ووضع له الأطباء برنامجاً علاجياً مدى الحياة، وطلبوا منه الالتزام بتناول الأدوية بانتظام، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي كلفة العلاج والأدوية بالكامل، ولم يجد مشكلة في صرف الأدوية التي يحتاجها، ولكن تعرض لمشكلة أخيراً بعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، ما حال دون صرف الأدوية أو تلقي العلاج الدوري».

وتابع (محمد) أن زوجته تبلغ من العمر 70 عاماً، وتعاني إصابتها بسرطان العظم، وكانت تتلقى العلاج أيضاً في مستشفى توام في العين، وتخضع لفحوص طبية دورية ومراجعات مستمرة في العيادات التخصصية في المستشفى، للسيطرة على سرطان العظم الذي يسبب لها آلاماً غير محتملة، وكانت بطاقة التأمين الصحي تغطي جزءاً كبيراً من تكاليف علاجها الباهظ.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي منذ أسابيع، أصبحت تواجه خطر انتشار المرض في كل جسمها، بعد توقفها عن تلقي العلاج في ظل مرضها الشديد، وحاجتها الماسة للأدوية، وحال التوقف عن العلاج فترة طويلة سيتفاقم المرض بشكل أكبر، وتصعب السيطرة عليه من قبل الأطباء.

وأوضح أن كلفة تجديد البطاقة الصحية له ولزوجته تبلغ 26 ألفاً و250 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة، خصوصاً أن أبناءه لا يعملون، ويحاولون بجهد البحث عن عمل، ولم يوفقوا في ذلك، وظروف الأسرة المالية صعبة، وأنه بالكاد يستطيع تلبية متطلبات ومصروفات الحياة اليومية.

وناشد (محمد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 18 ألفاً و250 درهماً، بقية كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي له ولزوجته، لإنقاذ حياتهما من الخطر.

شكر وتقدير

أعرب (محمد) وزوجته عن شكرهما للمتبرعتين على استجابتهما السريعة لمعاناتهما، في ظل الظروف الصعبة التي يمران بها، مؤكدين أن هذا الأمر ليس غريباً على أهل الإمارات المعروفين بالكرم ومساعدة المحتاجين، خصوصاً الحالات المرضية.

وناشدا أصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهما في تدبير بقية المبلغ من أجل استكمال علاجهما.

• «خزينة» تعاني سرطان العظم وتحتاج إلى فحوص طبية دورية ومراجعات مستمرة.



• الزوج على المعاش ويعاني ظروفاً مالية صعبة جعلته يتوقف عن تلقي العلاج.