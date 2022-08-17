متبرع يتكفل بشراء الأدوات الطبية لـ «تيسير»

تكفل متبرع بمساعدة مريض سبعيني على شراء تكاليف الأدوات الطبية التي يحتاجها، لمدة عام، بمبلغ 6288 درهماً.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع المالية إلى حساب المريض في مستشفى توام، في العين.

وكان المريض «تيسير» ناشد ذوي الأيادي البيضاء مساعدته لشراء الأدوات الطبية لحاجته الماسة لها، وضيق ذات اليد.

وقد أعرب المريض (فلسطيني، 73 عاماً) عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل الظروف المالية والصحية القاسية التي يمر بها، وقال إن هذا ليس غريباً على شعب الدولة، فهو معروف بتكاتفه وتعاضده، ومسارعته للوقوف مع كل محتاج، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وعانى المريض الإصابة بسرطان القولون، وبعد خضوعه للعلاج الكيماوي أجريت له عملية جراحية لاستئصاله. وأكد المستشفى حاجته الشديدة إلى أدوات طبية من نوع خاص.

وقال «تيسير» لـ«الإمارات اليوم»: «أصبت بسرطان القولون، قبل ست سنوات تقريباً، وخضعت للعلاج الكيماوي.

لكن الأطباء قرروا استئصال الورم، فدخلت مستشفى توام، حيث خضعت للعلاج الإشعاعي، وتحسنت حالتي الصحية بشكل كبير، لدرجة أنني استعدت قدرتي على الحركة والمشي».

وأضاف: «بعد فترة بدأت أشعر بوجود مشكلات في منطقة أسفل البطن، وأكد لي الأطباء أنني سأحتاج إلى أدوات طبية من نوع خاص لمدى العمر، تبلغ كلفتها شهرياً 524 درهماً.

وهذا مبلغ يتجاوز إمكاناتي المالية المتواضعة في ظل أني غير قادر على العمل، كما أن بطاقة التأمين لا تغطي قيمة هذه الأدوات، وليس لديّ مصدر دخل أعتمد عليه إلا المساعدات التي أحصل عليها من زوج ابنتي، باعتباره المعيل الوحيد لي، ولا أستطيع أن أثقل كاهله أكثر في ظل المستلزمات المالية المترتبة عليه من إيجار الشقة والرسوم الدراسية لأبنائه ومتطلبات الحياة اليومية».

وقال إن زوج ابنته بذل جهداً كبيراً لمساعدته على شراء الأدوات الطبية خلال الشهرين السابقين، إلا أنه لا يعرف كيفية تدبير هذا المبلغ في ظل حاجته لها مدى الحياة.

وتابع: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على شراء الأدوات الطبية التي أحتاجها للتخفيف من معاناتي».