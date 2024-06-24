«خيرية الشارقة» تتبرع بسيارة لمنتسبي الخدمات الاجتماعية

تبرعت جمعية الشارقة الخيرية بسيارة جديدة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في بادرة تعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتعبر عن قيمة المشاركة المجتمعية، حيث سيتم استخدام السيارة في مهام نقل كبار السن المنتسبين إلى الدائرة.

وقال رئيس قطاع الخدمات المؤسسية في الجمعية عبدالله سيف بن هندي: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى تحسين حياة المستفيدين من خدمات الدائرة، حيث تم تزويد السيارة بوسائل تراعي حركة كبار السن من خلال تركيب مصعد متحرك، يُمكنهم من الدخول إلى السيارة والخروج منها بسلاسة.

وأشار إلى أهمية الرعاية والاهتمام بالمسنين سواء عن طريق المؤسسات أو من خلال دعم الأفراد أنفسهم، فقد ‏أفنوا حياتهم وقضوا أعمارهم في خدمة المجتمع ورعاية أسرهم وتسخير كل ما يملكون لخدمة المجتمع. كما أكد أن دور الجمعية يشمل مختلف جوانب الدعم المتعلقة بصون كرامة الإنسان وتكريمه في هذه المرحلة من العمر، التي تتطلب توفير رعاية متواصلة، وبرامج تأهيل مخصصة تتسم بالرقي.