«أمنية» تُحقّق حلم الطفلة أحلام في زيارة «ديزني لاند باريس»

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أمنية الطفلة (أحلام - 7 سنوات) في زيارة «ديزني لاند باريس» مع عائلاتها.

كان في انتظار (أحلام) وأفراد العائلة سيارة خاصة عند وصولهم إلى المطار، نقلتهم إلى فندق ديزني لاند، لتعيش أجمل لحظات حياتها، حيث قام فريق ديزني لاند باستقبال أحلام وعائلاتها بحفاوة وترحاب مُميّز، وتم اصطحابهم لتناول وجبة إفطار مع شخصيات ديزني المُفضّلة لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «تمكنّا من مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية، وتحقيق أمنية الطفلة أحلام في السفر مع عائلتها إلى ديزني لاند باريس التي تشكّل حلماً مستحيلاً للكثير من الأطفال، خصوصاً مع التكاليف الباهظة التي يتطلبها السفر».

وأضاف هاني «تمكّنت أحلام من الاستمتاع بتجربة جميلة ومتميّزة مع عائلتها من خلال زيارة جميع المعالم المُذهلة في ديزني لاند باريس، ومقابلة شخصيات الأميرات، والتقاط الصور التذكارية برفقتهن، إضافة إلى قضاء أوقات مُمتعة بمتابعة العروض النهارية والمسائية لشخصيات ديزني، واستكشاف جميع الألعاب المُثيرة التي توفّرها الحديقة». واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: «نتطلّع في مؤسسة تحقيق أمنية طوال الوقت إلى إدخال الفرح والتفاؤل على قلوب الأطفال المرضى، وسعادتنا تكمن في أن تجلب لهم هذه الأمنيات البهجة والفرح الذي يستحقونه، وأن تبقى ابتساماتهم العذبة البريئة متألّقة على وجوههم».

من جانبها، عبّرت (أحلام) عن سعادتها الفائقة بتحقيق أمنيتها.وقالت: «إنها أفضل أيام حياتي».