اتفاقية لعلاج المصابين بأمراض القلب الخلقية من ذوي الدخل المحدود

وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، بهدف الإسهام في علاج المصابين بأمراض القلب الخلقية من ذوي الدخل المحدود، بما يخفف معاناتهم وأسرهم، ودعم مشروع الوحدة الطبية المتنقلة المجهزة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لفحوص مرضى القلب الخلقي في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى الإسهام في مشروع الحملة الوطنية للتوعوية بأمراض القلب الخلقية لأكثر من مليون طالب وطالبة في جميع مدارس الدولة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المدير التنفيذي لـ«دبي الخيرية»، أحمد السويدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، حورية أحمد المري، وقّعا الاتفاقية في مقر جمعية دبي الخيرية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.

وأكد السويدي حرص «دبي الخيرية» على توسيع شراكاتها باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجيتها وقيمها المؤسسية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تفعل العمل الإنساني والتنموي.

من جانبها، قالت المري: «يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثّلة في ترسيخ وتعزيز قيم العمل الإنساني والتطوعي، كما يسهم في تحقيق الهدف الرئيس لسياسة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، المتمثل في تعزيز وحماية حقوق ومصالح الأفراد الذين يعانون اعتلالات خلقية في القلب، وتمكينهم في جميع جوانب الحياة، وتقديم الدعم لهم ولأسرهم من أجل التعايش مع المرض».