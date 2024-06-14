معرض خيري في الفجيرة يستهدف الأسر المتعففة

نظمت جمعية الفجيرة الخيرية معرضاً خيرياً للملابس والحقائب والأحذية، يستهدف الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة لديها.

وقال مدير الجمعية، يوسف المرشودي، إن المنتجات المعروضة هي نتاج مبادرة «دولاب الخير» التي أطلقتها الجمعية، بالتعاون مع 15 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن المبادرة تصنّف من المبادرات الخضراء، وذلك من خلال إسهامها في إعادة تدوير الملابس المستعملة واستخدامها مرة أخرى، للاستفادة منها، بدلاً من التخلص منها.

وأكد أن جمعية الفجيرة الخيرية تواصل العمل على قدم وساق، مع جميع المؤسسات المعنية في المجتمع، توحيداً للجهود الوطنية الهادفة إلى تبني مبادرات ومشروعات خيرية مستدامة ورائدة، تعمل على دعم العمل الخيري والإنساني، وتستهدف سعادة كل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

من جانبه، قال مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، أحمد الميسري، إن مبادرة «دولاب الخير» هي واحدة من سلسلة مبادرات خيرية تحرص كليات التقنية على المشاركة فيها بشكل دوري، إيماناً منها بأهمية ذلك في تعزيز التماسك والترابط بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن «الكليات» خصصت برنامج «العمل التطوعي» الذي يلتزم من خلاله الطلبة بإنجاز 100 ساعة عمل تطوعية كمتطلب تخرج.

بدورها، أكدت شيخة المسماري التي تعمل على تنظيم المتطوعين في جمعية الفجيرة الخيرية، الحرص على المشاركة في كل معرض خيري تقيمه الجمعية، مشيرة إلى أن عمل المتطوعين في المعرض يتمثل في مساعدة الأسر على اختيار المقاسات المناسبة.