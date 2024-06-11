تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية لحجاج الدولة

كشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات تمت فعلياً في الإمارات، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيفاً وتصنيفاً شاملاً للحالات المدرجة ضمن كل حملة والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية للحجاج، وتوثيق الحالات، والتأكد من كفاية الأدوية، والتحقق من الحصول على التطعيمات.

وأكد أن المرحلة الثانية تم تفعيلها أمس وتبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات، والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.

ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في كل من منى وعرفة ومزدلفة تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.

وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية التي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.

وأكد المكتب الحرص على توفير كل ما يلزم لضمان توفير أفضل رعاية صحية وطبية لحجاج الدولة خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، كاشفاً عن التعاون مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية لتقديم الدعم الطبي لحجاج الدولة، والتي تأتي ضمن حزم الدعم والتسهيلات التي وفرتها وزارة الصحة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.