بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ على النظافة

حثت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع على أهمية المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن من خلال الالتزام بنظافة السكيك في الأحياء السكنية، وبجانب وأمام المحال التجارية، والمرافق العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نفذها قطاع عمليات البلديات الفرعية في أبوظبي وضواحيها ضمن مبادرة «أم سعيد»، واستهدفت تعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية في الارتقاء بجودة الحياة، وحماية المظهر العام من جميع أنواع المشوهات.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار تفعيل دور المجتمع والتوعية المستمرة للمحافظة على المظهر الحضاري العام، وتعزيز نظافة الأحياء السكنية، والمناطق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

وتضمنت الحملة نشر منشورات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي، وفي تطبيق «فريجنا»، إضافة إلى قيام الفرق المختصة بزيارات ميدانية لتوعية أفراد المجتمع وتحفيزهم من أجل المشاركة في حماية المظهر العام، والنظافة العامة لجميع المرافق، وكذلك حرصت الحملة على إرسال آلاف الرسائل النصية التوعوية إلى أفراد المجتمع.