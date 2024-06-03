إشادة

أشاد قرّاء بجهود مركز دبي التجاري العالمي ودوره الاستثنائي في ربط مجتمعات الأعمال العالمية ببعضها عبر تنظيم واستضافة مجموعة مهمة من الفعاليات والمؤتمرات.

سرعة

أشاد قارئ بسرعة إنجاز المعاملات الحكومية في دبي التي أصبحت مثالاً يُحتذى به في توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة بتقديمها لخدمات فريدة من نوعها.

قمامة

شكا سكان، رمي بعض الأشخاص مخلفات قمامة من نوافذ مركبات على شوارع عامة مثل أكياس بلاستيكية أو عبوات مياه ومشروبات غازية، على الرغم من توزيع حاويات القمامة على جوانب معظم الشوارع العامة. وطالب الشاكون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مثل هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام، وتعزيز التوعية الصحية والبيئية في هذا الشأن.

تسوّل

لاحظ زوار ومتسوقون وسكان على جانبي شارع الوحدة في الشارقة والشوارع المحاذية له، انتشار ظاهرة التسوّل بشكل كبير أمام المحال التجارية ومراكز التسوق، وهي ظاهرة تزعج المتسوقين والسياح. ودعا الشاكون إلى تكثيف حملات الرقابة، للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل سلوكاً مقلقاً ومحرجاً لكثير من الأسر والعائلات والمتسوقين في المنطقة.

عبور

لاحظ مرتادون لشارع أكاديمية الشارقة للعلوم والتكنولوجيا، أن أشخاصاً يعبرون الطريق بشكل عشوائي ومفاجئ، ما يُشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين. ودعا الشاكون المسؤولين في الجهات المعنية في الشارقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيجاد حل للمشكلة.