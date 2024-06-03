الرضيع «محمد» يحتاج إلى عملية قسطرة قلبية بـ 20 ألف درهم

يعاني الطفل الرضيع (محمد - ثلاثة أشهر)، مشكلات في القلب، ويحتاج إلى عملية قسطرة قلبية، لإغلاق الشريان الجنيني، بكُلفة 20 ألف درهم، وفق مستشفى القاسمي في الشارقة، فيما لا تسمح ظروف أسرته المالية بتدبير المبلغ.

ويشير التقرير الطبي الصادر من مستشفى القاسمي في الشارقة إلى أن «الطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ويعاني الشريان الجنيني المفتوح، ويحتاج إلى قسطرة أو عملية قلب لإغلاق الشريان الجنيني، وتبلغ الكُلفة الإجمالية لعملية القسطرة القلبية والفحوص الطبية 20 ألف درهم».

ويروي والد الطفل قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «طفلي (محمد) يواجه تحديات صحية خطرة، جرّاء المشكلات الصحية، إذ بعد ولادته تبين أنه يعاني مشاكل صحية خطرة، وقد تم إجراء فحوص وتحاليل طبية له في مستشفى القاسمي بالشارقة، وأكد لنا الطبيب المعالج أنه يعاني وجود فتحة في القلب تؤثر في صحته، ويجب أن يتم إجراء عملية له في القلب بأسرع وقت ممكن، كما أنه يعاني عدم وجود فتحة في أسفل البطن، وتالياً يحتاج إلى تدخل جراحي».

وأضاف أن «هذا الأمر أحزنني وأحزن زوجتي بشكل كبير، وهي في حالة نفسية صعبة جرّاء مرض طفلي، وكيفية تدبير مبلغ العملية، إذ إن المبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها».

وتابع: «أعمل في جهة خاصة براتب 5000 درهم، أسدد قسماً منه لإيجار المسكن، والبقية لمصروفات معيشية، حيث أعيل زوجتي ووالدتي الأرملة».

وأكمل: «طفلي يحتاج إلى العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ العملية مع تدهور الوضع الصحي لطفلي».

ويناشد والد الطفل أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كُلفة العملية التي يحتاج إليها طفله (محمد) لإنقاذ حياته، وتفادياً لتدهور حالته الصحية.