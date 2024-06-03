«خيرية الشارقة» توفد 108 أشخاص للحج

قررت جمعية الشارقة الخيرية تيسير رحلة حج إلى الديار المقدسة لهذا العام، لـ108 أشخاص من داخل الدولة وخارجها، من ذوي الدخل المحدود، وفق خطتها، التي تستند إلى دعم المتبرعين والمحسنين وفاعلي الخير، الذين يعدّون شركاء استراتيجيين للجمعية في مختلف أعمالها وأنشطتها وبرامجها، وفي القلب منها حملة تيسير حاج.

وقال مدير إدارة المساعدات الداخلية في الجمعية، محمد سُليم المنعي: «إن اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى قد أقرت إيفاد 108 حجاج من ذوي الدخل المحدود، لأداء فريضة الحج للمرة الأولى في حياتهم، بواقع 61 شخصاً من داخل دولة الإمارات، إلى جانب 47 من مواطني كمبوديا وبوركينا فاسو والفلبين وإثيوبيا وسيراليون وإندونيسيا وملاوي وبنغلاديش، من خلال مكاتب الجمعية الإقليمية وبالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة»، لافتاً إلى أن كُلفة الحاج الواحد تصل إلى نحو 20 ألف درهم، والسفر إلى الديار المقدسة سيكون كما هي الحال في كل عام من خلال الرحلات الجوية، تسهيلاً وتيسيراً على المشاركين في الحملة.