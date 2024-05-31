مكالمات

يعاني بعض الأشخاص تلقيهم اتصالات شبه يومية من موظفين في شركات عاملة في التداول بالعملات الرقمية وغيرها، حيث يقدمون لهم عروضاً للربح السريع وليست لديهم خبرة في هذا المجال، على حد قولهم، ورغم تأكيدهم عدم رغبتهم في الخدمات المقدمة، وعدم الاتصال مرة أخرى، فإنهم يعاودون الاتصال، ما يسبب لهم إزعاجاً كبيراً، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

تفحيط

مازال بعض المراهقين يقودون الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي في مناطق سكنية، ويقومون بالاستعراض والتفحيط، خصوصاً عند التقاطعات، فضلاً عن سيرهم بسرعات تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا نناشد أن يكون هناك تكاتف من قِبل أفراد المجتمع والجهات المعنية للحد من هذه التصرفات الخطرة.

مشاة

طالب سائقون في منطقة نايف بدبي الجهات المعنية بزيادة اللوحات الإرشادية في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، واستخدام الجسور والإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير في تلك المنطقة، لتجنب الحوادث البسيطة وحوادث الدهس، كما طالبوا بحث المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق.

شاحنات

شكا سائقون في مدينة العين مرور شاحنات (برادات فواكه وخضراوات) خلال الفترة الصباحية على طرقات مركز المدينة، ما يتسبب في ازدحام عند الإشارات الضوئية والدوّارات، مطالبين بوضع لافتات تمنع مرور هذه الشاحنات وسط المدينة، وتحويل حركتها إلى الطرق الخارجية للمدينة.