دراجات

شكا سائقون ومشاة في العين، لاسيما في مركز المدينة، قيادة بعض المراهقين دراجات نارية غير مرخصة ولا تحمل لوحات أرقام مرورية، مشيرين إلى أنهم يسيرون بالدراجات على الأرصفة والطرقات الفرعية والرئيسة دون مبالاة، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية وإرباكاً للسائقين الآخرين والمشاة على حد سواء.

سلوك

لاحظ مرتادون لممشى شاطئ فيستيفال في دبي سلوكيات غير حضارية، منها ترك البعض مخلفاتهم من أكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية ومخلفات أخرى على الشاطئ أو بالقرب من سلال النفايات وعدم وضعها داخلها، أو ترك القمامة على الكراسي أو حتى في الممر المخصص للمشي، داعين الجهات المعنية إلى تخصيص مراقب لتوقيع عقوبة على الذين لا يلتزمون بالنظافة ولا يرمون مخلفاتهم في سلال المهملات المخصصة.

تدخين

قال متسوقون في مراكز تجارية عدة بالدولة، إنهم لاحظوا قيام البعض بالتدخين داخل المراكز، خصوصاً عند مداخل دورات المياه، دون مراعاة مشاعر الغير والضرر الذي يمكن أن يسببوه لصحة الآخرين، مطالبين بتشديد الرقابة ووضع قوانين أكثر صرامة وغرامات مالية على المتسوقين غير الملتزمين بالتدخين خارج المركز.

حيوانات

لاتزال الحيوانات السائبة على الطريق الممتد من مليحة إلى المنيعي تشكل خطراً أمام مستخدمي الطريق بشكل عام، حيث أفاد سائقون بأن بعض الأغنام والجمال ترعى على كتف الطريق، وأحياناً تدخل الطريق على الرغم من وجود سياج، دون مراقبة من الرعاة، ما يشكل إرباكاً للسائقين، وقد يؤدي إلى حوادث مرورية، مناشدين الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.