صيانة

شكا سائقون ارتفاع أسعار صيانة مركباتهم في بعض الورش ومحال الميكانيك المتخصصة بذلك، مشيرين إلى أن بعض أسعار الصيانة تراوح بين 12 و18 ألف درهم، وذكروا أن هذه المحال تستغل أصحاب مركبات تضررت من الظروف الجوية السابقة. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى النظر في هذا الأمر.

ضجيج

شكا سكان في مناطق متاخمة لطرق رئيسة، ارتفاع ضجيج بعض المركبات الثقيلة، إذ إنها تصدر أصواتاً مزعجة، خصوصاً خلال فترات متأخرة من الليل. ودعا السكان الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضبط مواعيد ومرور المركبات، خصوصاً الثقيلة، على طرق تجاورها مناطق سكنية.

إطارات

استغرب مستهلكون من التفاوت الكبير في أسعار إطارات السيارات بين الكثير من المتاجر، لافتين إلى طرح بعضها خصومات كبيرة للمنتج ذاته وبالمواصفات نفسها، ما يثير الشكوك حول جودتها.

درّاجات

لاحظ مستخدمون لطريق (دبي-أبوظبي) قيادة فئة من الشباب درّاجات نارية بسرعات عالية على الطريق، مع استعراضات بهلوانية، وتجاوزات مفاجئة، تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين، وتحدث إرباكاً في حركة المرور. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة التوعوية، حرصاً على سلامة الجميع.