أمطار

أثنى مواطنون ومقيمون على الجهود الجبارة التي بذلتها بلديات الدولة لإزالة آثار الأمطار على الطرقات العامة وبين المناطق السكنية، إلى جانب تمهيد الطرق الترابية في المناطق الجبلية وشفط مياه الأمطار في مدة قياسية، حيث عادت حركة المرور إلى طبيعتها في الطرق الفرعية والرئيسة.

صيانة

شكا قاطنون في عدد من الأبراج السكنية في عجمان، عدم وجود صيانة للنوافذ، ما يسمح بدخول الأمطار إلى الشقق السكنية، مطالبين المسؤولين عن الأبراج بضرورة إجراء صيانة دورية تفادياً لتكرار المشكلة.

مدارس

طالب مستخدمو طرق في دبي، عدداً من المدارس الخاصة بضرورة توفير أشخاص معنيين بتنظيم حركة دخول الطلبة وخروجهم ومساعدتهم في قطع الطريق، لتفادي وقوع ارتباكات مرورية.

إزعاج

جدد قاطنون في إمارة الشارقة مطالبتهم الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على السيارات المعدلة التي تصدر أصواتاً مزعجة، خصوصاً في الأحياء والمناطق السكنية.

شيك

استغرب متعامل مع أحد البنوك، منحه رسالة رفض لشيك يستحق الدفع لتقديمه إلى المحكمة باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن البنك طلب ترجمته إلى اللغة العربية قبل تقديمه إلى المحكمة، بداعي أنها لن تقبل الخطاب باللغة الإنجليزية، في الوقت الذي لا يمنح فيه البنك الخطاب باللغة نفسها.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

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sekeek@emaratalyoum.com