8 شاشات للتبرع الذكي من «الشارقة الخيرية» في رمضان

أعلن رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية، علي محمد الراشدي، عن تجهيز ثماني شاشات للتبرع الذكي لوضعها في عدد من المراكز التجارية، وهي شاشات تبرع تتمتع بمزيد من المرونة والسهولة التي تسمح للمتبرعين وضع تبرعاتهم بسهولة تامة لتحل بديلاً عن وسائل التبرع التقليدية، حيث تم تزويد تلك الشاشات بعدد كبير من طرق التبرع الميسّرة، التي منها التبرع عبر «آبل باي»، و«سامسونغ باي» للهواتف المتحركة، ومسح كود التبرع الذاتي، كما توفر كذلك إمكانية التبرع من خلال بطاقات الائتمان، التي من خلالها يمكن للمُحسنين إجراء عملية التبرع في لحظات بسيطة بمرونة سريعة.

وقال الراشدي، خلال استعراضه خطة الجمعية ممثلة في إدارة جمع التبرعات لاستقبال شهر رمضان المبارك، إنه «تم تخصيص 100 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة خلال صلوات الجمعة والتراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك، من إجمالي 8205 حصالات على مدار العام، متنوّعة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لتغطية كل المواقع التي توجد بها الجمعية، ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 100 متطوّع لجمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة والقيام والتهجد وعيد الفطر السعيد، في مقابل 52 من محصلي الكوبونات الإلكترونية»، مؤكداً أنه تم اختيار المتطوّعين المعروف عنهم الاجتهاد والصدقية والأمانة.

وأشار إلى أن إدارة جمع التبرعات لديها 180 جهاز تبرع يدوياً للتبرعات المختلفة المخصصة، حيث يمكن للمتبرع اختيار ما تطيب نفسه بوضع قيمة تبرعه بداخله، فيما توفر الجمعية كبائن التبرع وطاولات تحصيل التبرع عبر الكوبون الإلكتروني بالمجمعات التجارية، والمحال والجمعيات التعاونية، ومراكز التسوّق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.