على مكتب المسؤول

شرطة الفجيرة

يلاحظ كثير من مرتادي طريق الفجيرة-القرية قيام فئة من الشباب بقيادة درّاجات نارية على الطريق، دون ترخيص من الجهات المختصة.

بعضهم يسير بسرعات جنونية، والبعض الآخر يقوم بتجاوزات خطرة بين المركبات، تربك السائقين، وتكثر هذه التصرفات في نهاية الأسبوع، دون رادع.

نناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة النظر في هذا الأمر.

(أبومحمد)

شرطة عجمان

تتكرّر مشكلة قيادة سائقي الدرّاجات النارية التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى بسرعات كبيرة في شوارع عجمان، فضلاً عن تجمع عدد كبير منهم عند إشارات المرور.

هذه التصرفات تربك مستخدمي الطريق الآخرين. كما أن التجاوزات المفاجئة منهم تُشكل مصدر خطر كبير.

نناشد المسؤولين في شرطة عجمان النظر في هذا الأمر.

(أبونايف)

بلديات الدولة

من التصرفات التي تشيع بين أشخاص من جنسيات آسيوية، البصق على الأرصفة وفي الممرات، خصوصاً عند الخروج من أسواق الهايبر ماركت، والسبب هو جهل هؤلاء وعدم إدراكهم ما ينطوي عليه هذا السلوك الخاطئ من أذى.

نناشد المسؤولين في بلديات الدولة فرض عقوبة على من يقوم بهذه التصرفات غير الحضارية.

(أم هادي)