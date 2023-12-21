على مكتب المسؤول

«داماك»

جدد قاطنون في مشروع داماك هيلز (2) بمنطقة اليفرة في دبي، مطالبتهم بإنشاء جامع يستوعب المصلين يوم الجمعة، علماً بأن المنطقة السكنية تضم مسجداً صغيراً لكنه غير مخصص لصلاة الجمعة. وأشاروا إلى أن المصلين يضطرون إلى قطع مسافة بعيدة للوصول إلى أقرب مسجد.

(أبوعمران)

بلدية الشارقة

شكا سكان بمنطقة القليعة في الشارقة عدم توافر مواقف كافية قرب وحداتهم السكنية، ما يضطرهم إلى الوقوف في أماكن بعيدة، مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خصوصاً كبار السن الذين يعانون مشكلات صحية ولا يملكون القدرة الكافية على المشي مسافات بعيدة. وطالب السكان بلدية الشارقة بتخصيص مواقف للسكان أو إنشاء مبانٍ مخصصة لمواقف السيارات لاستيعاب سكان المناطق السكنية.

(أبوحمد)

شرطة المدام

لاحظ زوار وسياح إلى منطقة البداير التابعة لمدينة المدام في الشارقة، انتشار متسولين عند محال تجارية ومكاتب تأجير دراجات نارية، وأبدوا استياءهم من هذه الظاهرة، لاسيما أن المتسولين يترصدون الزوار والسياح من أجل محاولة كسب المال منهم تحت ذرائع مرضية أو ضعف الحال، أو عدم القدرة على شراء وجبة طعام، وغير ذلك من الحجج التي باتت معروفة للجميع؛ لذلك يرجى من المسؤولين في شرطة المدام تكثيف حملات الرقابة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل قلقاً للزوار والسياح في المنطقة.

(أبوطارق)