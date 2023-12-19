على مكتب المسؤول

بلدية العين

لاحظ سكان في مدينة العين وجود تشققات في بعض الطرق الداخلية بمنطقة الجيمي، وتحديداً في شارع المزن الطريق الفرعي المحاذي لمركز الجيمي مول. ودعا السكان المسؤولين في البلدية إلى صيانة الطرق ورفع كفاءتها، مؤكدين أن بلدية العين تبذل جهوداً كبيرة في تطوير الطرق وصيانتها بشكل مستمر، ما يعكس المنظر الحضاري والجمالي للمدينة.

(أبوسلطان)

شرطة العين

شكا مستخدمون للطريق المتفرع من شارع (العين-دبي) باتجاه منطقة الفوعة، قيادة سائقين بسرعات متهورة، والتسابق في ما بينهم في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، ما يُشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. ودعا الشاكون المسؤولين في شرطة العين إلى تكثيف الرقابة المرورية، وتركيب رادارات لضبط السرعات حرصاً على سلامة الجميع.

(أبوراشد)

وزارة الاقتصاد

لاحظ مستهلكون طرح محال تجارية تنزيلات على منتجات بنسبة 90%، ثم تقدم بعدها وخلال فترة زمنية قصيرة، عروضاً أخرى بقيمة 50% على أسعار المنتجات والسلع نفسها، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا قبل وبعد العروض عدم وجود فروق في الأسعار، ما يشير إلى تلاعب بأسعار العروض. ودعا الشاكون المسؤولين في وزارة الاقتصاد النظر إلى وضع ضوابط للتنزيلات والعروض، بما يراعي مصلحة التاجر وحقوق المستهلكين في الوقت نفسه.

(أبوخليفة)