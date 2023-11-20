على مكتب المسؤول ..«طرق الشارقة»

«طرق الشارقة»

طالب سكان في منطقة الشغرافة 1 عند مدينة الشارقة المستدامة على شارع حمزة الكوفي، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بوضع مطبّات اصطناعية في المنطقة لضبط سرعة سائقين غير ملتزمين بأنظمة المرور على الطريق، مشيرين إلى أن بعض مستخدمي الطريق لا يراعون طريقة تصميمه ومساحته، ويقومون بتجاوزات خطره تُربك السائقين الآخرين، وقد تؤدي إلى حوادث لا تُحمد عقباها.

(أم إبراهيم)

بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة

شكا مرتادون للشاطئ الممتد من رأس الخيمة إلى أم القيوين، ترك زوار مخلّفات قمامة وأكياساً بلاستيكية وعبوات مشروبات غازية، بشكل يشوّه المنظر الحضاري والسياحي للشاطئ، ويضر بصحة الفرد والمجتمع. ودعا الشاكون بلديتي رأس الخيمة، وأم القيوين، إلى زيادة مفتشي البلدية في المكان، وتوعية الزوار بأن يكونوا شركاء أساسيين في المحافظة على البيئة، وسلامة السياح وصحة الفرد والمجتمع.

(أبوحمد)

بلديات الدولة

لاحظ زوار ومقيمون، انتشار ظاهرة «نبش القمامة» في مختلف المناطق، حيث يقوم البعض بالتنقيب في مكبات القمامة، خصوصاً خلال الليل، بحثاً عن صناديق كرتون وعلب معدنية ومخلّفات قابلة للبيع أو التدوير، وهي ظاهرة تشوّه المظهر الحضاري للمناطق، وتضر بالصحة العامة، وقد تتسبب في نقل أمراض عدة. وطالب الشاكون بلديات الدولة، بالنظر في هذا الأمر، وتكثيف دوريات الرقابة والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة.

(أبومحمد)