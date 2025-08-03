«كهرباء الشارقة» تُنجز تركيب 17.7 ألفاً من أدوات الترشيد للمستفيدين

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 6228 من قطع وأدوات ترشيد المياه، و11546 من قطع ترشيد الكهرباء بعد زيارة 1610 منازل مستفيدة في مدينة الشارقة، بمجموع بلغ 17774 منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل منتصف أبريل الماضي، ويستفيد منها أكثر من 7000 من الحاصلين على علاوة التضخم في إمارة الشارقة. وأوضح المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ماجد حريمل الشامسي، أن «مبادرة ترشيد المنازل تُسهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير للمستفيدين وتحقيق الاستدامة، حيث أسهمت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 63%، وتخفيض استهلاك الإنارة بنسبة 55% في المراحل السابقة التي نفذتها الهيئة».

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، راشد المرزوقي، إن المبادرة تستهدف توعية وتثقيف الأسر والعمالة المنزلية بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه الصحيحة، من خلال مبادرات توعوية عدة.