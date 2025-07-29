«أراضي دبي» تطرح غداً سابع عقار مُرمَّز في «دبي مارينا»

تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء، سابع عقار مُرمَّز في منطقة «دبي مارينا»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت».



وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار السابع هو شقة فندقية متكاملة المرافق مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في فندق «جي دبليو ماريوت مارينا»، بمساحة تبلغ 79 متراً مربعاً.

وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار على المدى القصير أو الطويل، على أن يتم طرحها بقيمة 1.9 مليون درهم.

كما أفادت البيانات بأن صافي إيرادات الإيجار السنوية المتوقعة للعقار تُقدر بنحو 150 ألف درهم، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 2.5%.

يذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضي في دبي VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة.

وبحسب حوار أجرته «الإمارات اليوم» مع مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، فقد تم بيع ستة مشروعات عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي، بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية مختلفة.

وأشار البرعي إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.

وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.