«تعاونية الاتحاد» توسّع دعمها للمنتج المحلي والمزارع الوطنية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن بلوغ التعاونية 30 فرعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، يُشكل محطة استراتيجية تعبّر عن التزامها المستمر بالتميّز والابتكار في قطاع تجارة التجزئة، مشيراً إلى أن هذا التوسّع ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لرؤية واضحة تقوم على القرب من المجتمع، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم تجربة تسوّق ذكية وعصرية تُلبي تطلعات جميع شرائح المتعاملين.

وقال الهاشمي: «انتشار فروع (تعاونية الاتحاد) في دبي يجسّد نهجنا المتكامل في النمو، حيث لا نركز فقط على الكم، بل نضع الجودة والابتكار في صميم كل خطوة، ونحن نحرص على أن يكون كل فرع من فروعنا بيئة شاملة، وذكية، وسهلة الوصول، توفر تجربة تسوّق فريدة تراعي التنوّع وتضع المستهلك في قلب الاهتمام».

وشدد الهاشمي على أن «تعاونية الاتحاد» تضع دعم المنتج المحلي في مقدمة أولوياتها، حيث ترتبط التعاونية بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع مزارع إماراتية وشركات وطنية وموردين محليين، لتوفير منتجات عالية الجودة تلبّي احتياجات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه يوجد في التعاونية حالياً أكثر من 6000 منتج محلي لمنافسة العلامات التجارية العالمية، وأضاف: «فخورون بعلاقتنا مع مئات الموردين المحليين، ونعتبر أنفسنا منصة تسويقية حقيقية للمزارعين الإماراتيين والصيادين والشركات الوطنية، حيث يتم توريد الخضراوات الطازجة من 25 مزرعة محلية مباشرة إلى فروعنا، وكذلك الأسماك، واللحوم»، لافتاً إلى أن «التعاونية» لا تقدم فقط منتجات، بل تدعم قصص نجاح محلية، وترسّخ مفهوماً أعمق للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وأشار إلى أن فروع التعاونية صُمّمت بمعايير عصرية تواكب أحدث مفاهيم تجارة التجزئة الذكية، من حيث التصميم الداخلي، ومسارات التسوّق، وحلول الدفع الذكية، وصولاً إلى الخدمات الرقمية مثل التسوّق الإلكتروني والتوصيل الذكي.