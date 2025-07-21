«مفاجآت صيف دبي» تُطلق عرض الصفقات اليومية

أعلنت «مفاجآت صيف دبي 2025» عن تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من 18 يوليو الجاري وحتى السابع من أغسطس المقبل، حيث تُقدّم أبرز العلامات التجارية خصومات ليوم واحد فقط من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وأوضحت أنه يمكن الاستمتاع بتخفيضات حتى 90% لفترة محدودة على علامات تجارية في الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، فيما سيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني، وعبر حساب DubaiFestivals@ على «إنستغرام» و«تيك توك».