تقرير يستعرض المناطق الأكثر بحثاً عن عقارات للإيجار في دبي

أصدرت منصتا «بيوت» و«دوبيزل» العقاريتان أحدث تقرير حول أكثر المناطق بحثاً عن عقارات للإيجار في دبي، خلال النصف الأول من عام 2025، وتشير البيانات إلى دخول سوق الإيجارات في مرحلة من الاستقرار الصحي.

وكشف التقرير أنه بعد مرور ستة أشهر على إطلاق «مؤشر الإيجارات الذكي»، تُظهر بيانات «بيوت» أن أسعار الإيجارات طويلة الأجل بدأت تشهد مؤشرات واعدة إلى الاستقرار، وأشار التقرير إلى ارتفاع إيجارات «الشقق ذات الأسعار المنخفضة» بنسبة 7%، في وقت سجلت فيه بعض الوحدات في «بر دبي» و«ديرة» انخفاضات بنسبة 6.19%.

بدورها، شهدت إيجارات «الشقق متوسطة السعر» زيادات سنوية راوحت بين 1 و6%.

أما بالنسبة للفلل، فقد لفت التقرير إلى ارتفاع إيجارات «الفلل ذات الأسعار المنخفضة» بنسبة وصلت إلى 9% في المناطق البارزة، كما ارتفعت الإيجارات المطلوبة للفلل متوسطة المستوى بنسبة وصلت إلى 7%، مع استثناء وحدات ذات ثلاث وأربع غرف نوم في «الفرجان»، ووحدات ذات أربع وخمس غرف نوم في قرية جميرا الدائرية التي سجلت انخفاضات في الإيجار وصلت إلى 13%.

بدورها، ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة وصلت إلى 53%، حيث سجلت وحدات الفلل المكونة من خمس غرف نوم في «دبي هيلز استيت» أعلى زيادات في الأسعار.

ووفقاً للتقرير، كانت «بر دبي» و«أرجان» من المناطق المفضلة لاستئجار «الشقق ذات الأسعار المنخفضة»، بينما كانت «داماك هيلز 2» و«مردف» الخيار المفضل للفلل.

وفي فئة «السوق المتوسطة»، برزت قرية جميرا الدائرية و«الخليج التجاري» في إيجارات الشقق، في حين جذبت «الفرجان» وقرية جميرا الدائرية أكبر قدر من اهتمام المستأجرين الباحثين عن فلل.

أما بالنسبة للعقارات الفاخرة، فقد حافظت «دبي مارينا» و«وسط مدينة دبي» على مكانتهما كخيارين رئيسين للشقق، بينما كانت «دبي هيلز استيت» و«داماك هيلز» من أبرز الخيارات للفلل الفاخرة.

وأكّد التقرير مواصلة سوق «الإيجارات قصيرة الأجل» في دبي نموها عبر جميع الفئات السعرية، مع بقاء الطلب قوياً على الإيجارات الشهرية واليومية على حد سواء.

وفي الإيجارات الشهرية قصيرة الأجل، برزت «دبي مارينا»، ووسط مدينة دبي، ومدينة ميدان كأكثر المناطق الفاخرة طلباً لاستئجار الشقق شهرياً، بمتوسط إيجارات يراوح بين 7180 درهماً، و16 ألفاً و310 دراهم شهرياً.

وفي قطاع الفلل، حافظت «نخلة جميرا» و«دبي هيلز استيت» على مكانتهما كأكثر العناوين المرغوبة، وراوحت الإيجارات الشهرية للفلل الفاخرة في هذه المناطق بين 93 ألفاً و330 درهماً، و171 ألفاً و430 درهماً.

بدورها، سيطرت قرية جميرا الدائرية على فئة السوق المتوسطة في إيجارات الشقق الشهرية، بمتوسط إيجار بلغ 7090 درهماً، كما حافظت منطقتا «الخليج التجاري» و«البرشاء» على شعبيتهما بأسعار تبدأ من 4630 درهماً شهرياً.

أما المستأجرون الباحثون عن خيارات اقتصادية، فقد اتجهوا إلى «المدينة العالمية»، و«بر دبي»، و«ديرة»، حيث راوحت إيجارات الشقق الشهرية بين 3080 درهماً، و12 ألفاً و990 درهماً، وظلّت «داماك هيلز 2» (أكويا من داماك) خياراً شائعاً للفلل ذات الأسعار المنخفضة بإيجارات شهرية تراوح بين 12 ألفاً و960 درهماً، و15 ألفاً و750 درهماً.

وفي الإيجارات اليومية قصيرة الأجل، حافظت مناطق «وسط مدينة دبي»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«دبي مارينا» على صدارتها كأفضل الخيارات لاستئجار الشقق الفاخرة يومياً، وراوحت الإيجارات اليومية في هذه المناطق بين 516 و762 درهماً.

وفي قطاع الفلل، واصلت «نخلة جميرا» تصدّر المشهد، حيث بلغ متوسط الإيجار اليومي 6960 درهماً، ما يعكس زيادة بنسبة 14.59%.

بدورها، برزت مناطق الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والبرشاء كأكثر الوجهات طلباً للفئة المتوسطة، بمتوسط إيجارات يومية للشقق راوحت بين 384 و472 درهماً، وسجلت قرية جميرا الدائرية زيادة ملحوظة في معدلات الإيجار بنسبة 5.6%، ليبلغ متوسط الإيجار اليومي 415 درهماً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيدر علي خان: «تشهد سوق الإيجارات في دبي بوادر واضحة على دخول مرحلة من الاستقرار، بعد فترة من النمو المتسارع. ومع توقع تسليم أكثر من 72 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، بدأ الضغط على الأسعار في التراجع تدريجياً، ما يوفر قدراً أكبر من المرونة وخيارات أكثر تنوعاً للمستأجرين».

وأضاف: «في ظل تنامي النقاش حول المفاضلة بين الإيجار والتملك، لاسيما في ظل استقرار الأسعار، نلاحظ تزايد اهتمام الأفراد بخيار التملك، باعتباره خطوة استراتيجية طويلة الأمد، وتُشكّل مبادرة (تملّك بيتك الأوّل في دبي)، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك، حافزاً إضافياً يعزز هذا التوجّه».

. «قرية جميرا الدائرية» تتصدر فئة السوق المتوسطة في إيجارات الشقق الشهرية.