«غرفة الشارقة» تختتم بعثتها التجارية إلى الهند

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في الهند، بتنظيم لقاءات عمل مع مسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية، وذلك على هامش «ملتقى الأعمال» الذي نظمته الغرفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن «غرفة الشارقة» تسعى من خلال هذه البعثة التجارية إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبشكل خاص بين الشارقة ومدينة أحمد آباد.