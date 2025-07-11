«دبي البحرية» تؤكد أهمية رقم «HIN» في المعاملات

دعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المعنيين من مُصنّعين، ومُلّاك، ومشغّلين، ومستوردين للوسائل البحرية، إلى ضرورة الالتزام بإدراج وإبراز رقم تعريف البدن (HIN) عند إنجاز معاملات تسجيل وترخيص وتجديد الوسائل البحرية في دبي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق سعيها إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو ترسيخ بيئة بحرية أكثر أماناً وكفاءة، لافتة إلى أن رقم تعريف البدن (HIN) يعتبر معياراً دولياً معتمداً لتعزيز موثوقية البيانات الفنية للوسائل البحرية وتتبع هويتها التشغيلية والتصنيعية.