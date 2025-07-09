ناطحات السحاب في الإمارات.. أيقونات معمارية تُعانق السماء

تُعدّ دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تطورًا في مجال الهندسة المعمارية، حيث أصبحت ناطحات السحاب رمزًا من رموز التقدم والنهضة العمرانية فيها.

وكشفت بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH) لعام 2025، تفوّق الإمارات العربية المتحدة على الولايات المتحدة الأميركية في عدد المباني التي يزيد ارتفاعها عن 300 متر.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المباني الشاهقة في دولة الإمارات 37 مبنى، مقارنة بـ 31 مبنى في الولايات المتحدة.

وتصدّرت الصين القائمة عالمياً بفارق كبير، حيث وصل عدد مبانيها التي تتجاوز ارتفاع 300 متر إلى 122 مبنى.

ويعكس التقدم الإماراتي استمرار توسع الدولة في بناء ناطحات السحاب، خاصة بعد ما حققته من إنجازات عالمية في هذا المجال كان أبرزها برج خليفة، أعلى مبنى في العالم.