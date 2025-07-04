«نخيل» تطلق المرحلة الأخيرة من «باي غروف» في «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»، وذلك بعد نجاح بيع جميع الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية التي طُرحت سابقاً.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن هذه المرحلة من المشروع على الجزيرة «B»، تتألف من أربعة مبانٍ تضم 257 وحدة سكنية، تتكون من شقق بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى مسكن «بنتهاوس»، والذي يُعتبر الوحيد من نوعه في مجموعة «باي غروف» بأكملها، ما يجعله فريداً من نوعه. وأشارت إلى أن كل وحدة سكنية تتميز بموقع استراتيجي يوفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي.

وتتيح المرحلة الأخيرة من المشروع، إمكانية الوصول الحصري إلى شاطئ «كريستال»، بالقرب من شاطئ مارينا.

كما تجمع هذه المرحلة بين التصميم العصري والحياة الساحلية، وتحظى بموقع متميز على منصة خضراء، مع سهولة الوصول إلى مسبح لا متناه ومسبح عائلي، إضافة إلى مجموعة من المرافق الأخرى.

وتم تصميم مشروع «باي غروف ريزيدنسز»، الذي يتميز بإطلالات على أفق دبي، كمجمع متكامل بمساحات معيشة واسعة.

وتعد «جزر دبي» وجهة بحرية توفر موقعاً متميزاً يتماشى مع «خطة دبي الحضرية 2040» من خلال المساحات المفتوحة والحدائق وملاعب «الغولف» المطلة على الخليج العربي. وتتألف «جزر دبي» من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 18.6 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة قصيرة من وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية.