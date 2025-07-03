«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى براغ

أعلنت شركة «العربية للطيران»، إضافة رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة والعاصمة التشيكية، براغ، ابتداء من 20 ديسمبر 2025.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن الرحلات الجديدة ستنطلق يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار «فاتسلاف هافيل» في براغ، ما يوفر للمسافرين تجربة سفر مريحة وبأسعار تنافسية، فضلاً عن تعزيز حركة السفر الجوي بين دولة الإمارات وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرنا إطلاق رحلاتنا المباشرة والجديدة إلى براغ، المدينة التي تتميّز بسحرها التاريخي ومعالمها الثقافية الفريدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا والإسهام في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا».

وبحسب الشركة، تسهم إضافة براغ إلى شبكة وجهات «العربية للطيران» في تعزيز خيارات السفر المتاحة للقارة الأوروبية، إلى جانب وجهات شهيرة، مثل فيينا، وأثينا، وكراكوف، ووارسو (شوبان ومودلين)، وميلانو، وبيرغامو.

وأكدت «العربية للطيران» مواصلة توسيع شبكة وجهاتها العالمية من خلال تسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من الشارقة إلى مجموعة من المدن الحيوية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرة إلى أن براغ مدينة تجمع بين المشهد الثقافي الغني والمعالم التاريخية الفريدة، ما يجعلها وجهة مثالية للزيارة على مدار العام.

وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وبراغ عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال مركز الاتصال، أو وكلاء السفر المعتمدين.

ووفقاً لجدول الرحلات، تنطلق الرحلة رقم «774 G9» من مطار الشارقة الدولي أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت والأحد، الساعة 7:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى براغ الساعة 11:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر رحلة العودة رقم «775 G9» من براغ الساعة 12:40 دقيقة ظهراً، لتصل إلى مطار الشارقة الساعة 21:45 مساء بالتوقيت المحلي.

بدورها، تغادر الرحلة رقم «776 G9» مطار الشارقة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، الساعة 17:05 مساء بالتوقيت المحلي، لتصل إلى براغ الساعة 20:55 مساء بالتوقيت المحلي، فيما تغادر رحلة العودة رقم «777 G9» براغ الساعة 21:55 مساء لتصل إلى مطار الشارقة الساعة 07:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

يُذكر أن «العربية للطيران» تُشغل أسطولاً من طائرات «إيرباص» A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.