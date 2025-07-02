10 أسئلة وأجوبة عن برنامج "تملّك العقار الأول" في دبي

يعد برنامج "تملّك العقار الأول" مبادرة مخصصة لدعم الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي، من خلال تقديم مجموعة من المزايا الحصرية التي تسهّل عليهم دخول سوق التملّك.

وتشمل هذه المزايا: أولوية الوصول إلى وحدات عقارية جديدة من المطوّرين العقاريين٬ وأسعار تفضيلية على الوحدات المحجوزة من قبل متعاملي البرنامج٬ خطط دفع ميسَّرة لرسوم التسجيل عبر بطاقات ائتمان مختارة٬ وعروض تمويل عقاري تنافسية من البنوك.

كما يوفّر البرنامج مزايا إضافية للمواطنين الإماراتيين، بما يعزز فرص التملّك ويوسّع قاعدة المستفيدين من السوق العقاري.

,يُعتبر برنامج تملك العقار الأول مبادرة مميّزة تهدف إلى تبسيط إجراءات امتلاك أول منزلٍ في دبي وجعلها أكثر سهولة K حيث يوفّر البرنامج فرصة الاطلاع على المشاريع العقارية الجديدة على الخارطة، كما أنه يمنح أسعار تفضيلية على الوحدات الجديدة من مطورين مختارين، بالإضافة إلى توفير خيارات تمويل مُصممة بعناية، وذلك بالتعاون مع أبرز المطوّرين العقاريين، والوسطاء، والبنوك المحلية.

1. من هو الشخص المؤهل للتقدّم بطلب الانضمام إلى هذا البرنامج؟

للتقدّم بطلب الانضمام إلى هذا البرنامج، ينبغي على المتقدِّمين استيفاء المعايير التالية: يجب أن يكون المتقدِّم من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مُتاح لجميع الجنسيات. ولا يجوز أن يكون المتقدِّم مالكاً حالياً لأي عقار سكني بتملّك حر في دبي. ويجب أن يكون عمره 18 عاماً وما فوق. وأن تكون قيمة العقار أقلّ من 5 ملايين درهم.

2. ما الفوائد التي يقدّمها البرنامج؟

سوف يحصل المشترون المؤهلون على:

الحصول على أسعار تفضيلية على الوحدات السكنية الجديدة من مطورين مختارين.

الحصول على تخفيضات حصرية على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع على المخطط.

خطط دفع مرنة للعقارات على المخطط.

خطط دفع ميسَّرة لرسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر بطاقات ائتمان معتمدة، ضمن برامج تقسيط بدون فوائد.

تعزيز فرص الحصول على خيارات تمويل شراء المنازل بأسعار فائدة تنافسية ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة.

الاستفادة من عروض إضافية مميزة يقدّمها المطوّرون العقاريون والبنوك المشاركة.

3. كيف أتقدّم بطلب للمشاركة في البرنامج؟

سجّل عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو من خلال تطبيق "دبي ريست". قم بإرسال المعلومات المطلوبة. وإذا كنت مؤهلاً للمشاركة في البرنامج، فإنك سوف تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالبرنامج. واستخدم رمز الاستجابة السريعة (QR) للوصول إلى مزايا البرنامج عبر المطوّرين العقاريين والبنوك المشاركة.

4. هل هناك أي رسوم للتقديم أو المشاركة؟

لا توجد أي رسوم إضافية للتقديم أو المشاركة في البرنامج. تُطبق رسوم التسجيل الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى رسوم المطورين أو البنوك، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عروض البرنامج الخاصة.

5. من هم المطوّرون العقاريون المشاركون في البرنامج؟

عزيزي للتطوير العقاري

شركة بن غاطي للتطوير العقاري

شركة بيوند للتطوير العقاري

شركة داماك للتطوير العقاري

شركة دانوب العقارية

مجموعة دبي للعقارات

شركة إلينغتون العقارية

شركة إعمار العقارية

مجموعة ماجد الفطيم

شركة مِراس

شركة نخيل للتطوير العقاري

شركة بالما القابضة

شركة وصل للعقارات

6. ما هي البنوك المشاركة في البرنامج؟

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

بنك الإمارات دبي الوطني

الإمارات الإسلامي

بنك المشرق

7. هل يقتصر البرنامج على العقارات على الخريطة؟

لا، يمكن للراغبين بتملك عقار جاهز لأول مرة الاستفادة من أسعار فائدة تفضيلية، وأيضا إجراءات موافقة أسرع مع البنوك المشاركة.

8. هل أحتاج إلى قرض عقاري للمشاركة في البرنامج؟

كلا، ولكن ستتوفر قروض عقارية خاصة بأسعار فائدة تفضيلية، وعمليات موافقة أسرع للمشترين لأوّل مرة من خلال البنوك المشاركة.

9. هل يمكنني اختيار أكثر من بنك أو مطوّر عقاري واحد للعمل معه؟

نعم، بعد التسجيل والحصول على التأكيد بأهليتك، يمكنك التواصل مع أيٍّ من البنوك أو المطوّرين المشاركين. علما بأن العروض قد تختلف من شريك لآخر، ولكن لا يمكن الاستفادة من المزايا إلا مع مطوّر عقاري شريك واحد ومع بنك مشارك واحد فقط

10. كيف سيتواصل المطوّرون العقاريون مع المسجلين المؤهلين في البرنامج؟

بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، سيبدأ المطوّرون العقاريون المختارون بالتواصل مع المشترين المؤهلين قبل إطلاق كل مشروع عقاري.