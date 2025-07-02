4.1 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 6 أشهر

أعلنت سوق دبي الحرة اليوم عن تحقيق مبيعاتها نصف السنوية أداءً قوياً مسجلةً 4.118 مليارات درهم (1.128 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 5.34% على أساس سنوي، ومتجاوزة حجم المبيعات القياسي المسجّل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 ملايين درهم (57.24 مليون دولار أميركي).

وجاءت هذه النتائج الإيجابية عقب تحقيق السوق نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال شهري أبريل ومايو وكذلك النصف الأول من يونيو، مدعومة بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الفطر وانطلاق موسم السفر الصيفي المبكر.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي،: "سعداء بهذا الأداء القياسي الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025، وفي الوقت الذي ننتظر فيه الأرقام النهائية لعدد المسافرين في يونيو 2025، نتوقع أن يسجل متوسط إنفاق المسافر مستويات أعلى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الجهود الدؤوبة لفريق عمل السوق وحرصه على النمو المستدام، ويؤكد مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي رائد للسفر."

وأضاف كيدامبي: "متفائلون بتحقيق نتائج قياسية مماثلة خلال النصف الثاني من العام مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لافتتاح ثلاثة متاجر فاخرة أخرى في الصالة (A) للمبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، والتي ستضم علامات عالمية مرموقة مثل لويس فويتون، شانيل وكارتييه، في خطوة تعزز تجربة التسوق الفاخر في سوق دبي الحرة".