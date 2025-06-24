5.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في سوق دبي نحو 5.3 مليارات درهم، خلال تعاملات أمس، نتجت عن 1678 تصرفاً، وذلك بحسب بيانات «دبي ريست»، التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت المبيعات 4.42 مليارات درهم، نتجت عن 1337 صفقة، حيث جاءت أعلاها في منطقة «اليفرة 1» بقيمة 401 مليون درهم، من خلال 61 صفقة، ثم «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 305 ملايين درهم، نتجت عن 11 صفقة، تلتها «أم هرير الأولى» بـ170 مليون درهم، عبر صفقة واحدة، كما حققت الرهون 609 ملايين درهم من خلال 256 إجراء، وجاءت «منخول» في صدارة الرهون بقيمة 80 مليون درهم، ثم «تلال الإمارات» بـ74 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثالث بنحو 42 مليون درهم. وسجلت الهبات نحو 269 مليون درهم من خلال 85 معاملة، وجاءت منطقة برج خليفة في الصدارة بقيمة 117 مليون درهم، ثم «نخلة جميرا» في المركز الثاني بنحو 38 مليون درهم، و«لؤلؤة جميرا» في المركز الثالث بـ25 مليون درهم.