شراكة لتعزيز تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في أبوظبي

وقّع «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» اتفاقية شراكة استراتيجية، تهدف إلى تحسين تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

وشهد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي محمد الشرفاء، مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025»، بهدف وضع إطار عمل موحد يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات، مع التركيز على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في مراحل المشروع كافة.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «ستسهم الشراكة الاستراتيجية في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة بشكل فعّال في تنفيذ مشروعات بنية تحتية استراتيجية عالية الجودة في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة للمستثمرين، وتمكين الجهات الحكومية من إنجاز مشروعاتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية».

من جهته، قال مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ميسرة محمود عيد: «يعكس هذا التعاون التزامنا بإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات لمشروعات البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي، لما تمتلكه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قدرات على تحقيق أثر أكبر عندما يتم إرشادها وفق إطار عمل واضح ومنسّق يركز على المستقبل».