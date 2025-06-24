المواطنات يشكلن 60% من القوى العاملة النسائية في «إمستيل»

أكدت مجموعة «إمستيل» التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ«اليوم العالمي للمرأة في الهندسة» الذي يوافق 23 يونيو من كل عام.

وتبنّت المجموعة سياسات استباقية لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر النسائية، حيث تُشكّل المواطنات الإماراتيات أكثر من 60% من القوى العاملة النسائية في «إمستيل»، ما يعكس الالتزام بتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، بما في ذلك المجالات الهندسية والصناعية الدقيقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، أن المجموعة تنتهج سياسات متكاملة تُعنى بالاستدامة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة الإماراتية لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن ما تحقق من تمكين للمهندسات الإماراتيات يعكس التزام الشركة الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة، وبناء بيئة عمل تقوم على مبدأ الشمول والتوازن بين الكفاءة والتنوع، ولفت إلى أن اليوم العالمي للمرأة في الهندسة يمثل فرصة للاحتفاء بالإنجازات الملهمة التي حققتها المهندسات الإماراتيات.

وقالت مهندسة عمليات في المجموعة، المهندسة مريم الشامسي، إن تجربتها في «إمستيل» أسهمت بشكل ملموس في تطوير شخصيتها المهنية، حيث تعمل ضمن فريق العمليات على مراقبة الأداء والإنتاج والسلامة، إلى جانب متابعة المؤشرات الفنية المتعلقة بصهر الحديد ونسب الكربون.