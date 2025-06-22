«فلاي دبي»: تعليق مؤقت للرحلات إلى 5 وجهات حتى 30 يونيو

أعلنت شركة «فلاي دبي»، اليوم السبت 22 يونيو 2025، عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية من وإلى عدد من الدول والمطارات، بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق بعض الممرات الجوية في المنطقة.

وقالت الشركة في تحديث على موقعها الإلكتروني، إن التعليق يشمل الرحلات من وإلى إيران، العراق، إسرائيل، سوريا، وسانت بطرسبرغ، وذلك حتى 30 يونيو الجاري. وأكدت «فلاي دبي» أن المسافرين الذين يخططون للمرور عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية إحدى الوجهات المذكورة، لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين بهذه الإلغاءات إلى مراجعة خيارات إعادة الحجز عبر خدمة إدارة الحجز على موقع الشركة الإلكتروني أو التواصل مع وكلاء السفر المعتمدين. كما طلبت من المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقي إشعارات الشركة في الوقت المناسب.

وأوصت «فلاي دبي» المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات، مشيرةً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتعرض للتأخير أو لتغيير في مسارها.

وأكدت الشركة أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مشددة على أن سلامة الركاب والطاقم وعملياتها التشغيلية تبقى على رأس أولوياتها. كما أعربت عن اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه الإجراءات.