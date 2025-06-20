11.1 مليار درهم التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان في 2024

أفادت غرف دبي، أمس، بأن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان بلغت نحو 11.1 مليار درهم، خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغ 66% مقارنة بعام 2023، فيما تجاوز عدد الشركات الأوزبكية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 700 شركة بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 34.5% على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال منتدى دبي - أوزبكستان للأعمال، الذي نظمته غرف دبي، بحضور 100 رجل أعمال من الجانبين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث سلط المنتدى الضوء على الحضور المتنامي لمجتمع الأعمال الأوزبكي في دبي.

وتفصيلاً، نظمت غرف دبي، أمس، منتدى دبي - أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد أوزبكي رفيع المستوى ترأسه وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، لزيز قدرتوف، وبحضور 100 رجل أعمال من ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وشكّل المنتدى منصة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة فرص توسيع نطاق التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من نواب الوزراء وحكام المناطق الأوزبكية الرئيسة، إضافةً إلى شخصيات بارزة من مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في بيان: «تشكل هذه الزيارة فرصة قيمة لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي وأوزبكستان التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة»، مضيفاً: «حريصون على استكشاف سبل جديدة للتعاون والاستثمار تضمن النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، كما نتطلع إلى مساعدة الشركات الأوزبكية على المضي في خططها للتوسع دولياً، بالاستفادة من البنية التحتية ذات الطراز العالمي لدبي، وموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مختلف أسواق العالم». وأكد لوتاه حرص غرف دبي على دعم الشركات الأوزبكية للتوسع في دبي، من خلال مساعدتها على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة.

وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية تناولت بيئة الأعمال والاستثمار في دبي وأوزبكستان، واستعرضت مجالات التعاون المشترك، بما فيها الفرص الاستثمارية الواعدة في كلتا السوقين.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان نحو 11.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغ 66% مقارنة بعام 2023. وتضمنت أبرز الصادرات الأوزبكية إلى دبي الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والزنك، والفواكه والمكسرات، والنحاس، في حين شملت صادرات دبي إلى أوزبكستان الإلكترونيات، والآلات، والمركبات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، فضلاً عن العطور ومستحضرات التجميل.

وسلط المنتدى الضوء على الحضور المتنامي لمجتمع الأعمال الأوزبكي في دبي، حيث تجاوز عدد الشركات الأوزبكية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 700 شركة بنهاية عام 2024، بنمو سنوي بلغ 34.5%. واستمر هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام أكثر من 60 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام، ما أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.