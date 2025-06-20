شراكة بين «طيران الإمارات» و«أوبر» لتسهيل السفر

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«أوبر» توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية، بهدف استكشاف سبل تسهيل تجربة السفر وجعلها أكثر سلاسة وراحة ومكافأة للمسافرين، حيث تشمل هذه الشراكة تحسين تجربة التنقل لمتعاملي «طيران الإمارات»، وتقديم مزايا ولاء لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عند استخدامهم «تطبيق أوبر» في أسواق محددة، ضمن شبكة «طيران الإمارات».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، ونائب الرئيس ورئيس قطاع التنقل في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أوبر»، أنابيل دياز كالديرون، وقّعا مذكرة التفاهم.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل «طيران الإمارات» و«أوبر» على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وسهولة للمسافرين. وتشمل هذه المبادرات تطوير تجربة حجز متكاملة تربط بين قسائم رحلات «أوبر» مع حجوزات الرحلات الجوية، لتنقلات أكثر مرونة من وإلى المطار أو داخل المدينة.

كما سيبحث الجانبان إمكانية تقديم رحلات «أوبر» من المطار وإليه، لفئة مختارة من متعاملي «طيران الإمارات»، لدعم تجربة تنقل متكاملة من الباب إلى الوجهة.

وستبحث الشراكة أيضاً، فرصاً استراتيجية لتوثيق التعاون، بما في ذلك منح أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» في دولة الإمارات، فرصة اكتساب أميال على رحلاتهم أو استبدال أميالهم برصيد أو قسائم رحلات على «تطبيق أوبر». وسيستكشف برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، سبل تمكين الأعضاء في الإمارات من اكتساب أميال على رحلات «أوبر» في أسواق مختارة، ضمن شبكة وجهات «طيران الإمارات».

وستشمل مجالات التعاون الأخرى، دراسة فرص دعم مبادرات توصيل الميل الأخير الخاصة بخدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، من خلال الاستفادة من تقنية منصة «أوبر» المتقدمة وشبكتها الواسعة من شركاء التوصيل عالمياً، بهدف تعزيز سرعة وكفاءة الخدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء.

وقال كاظم: «سنعمل بشكل وثيق مع (أوبر) خلال الأشهر المقبلة، للاستفادة من قدراتنا المشتركة في مجالي السفر والتكنولوجيا، بهدف توسيع المزايا والخيارات المتاحة لعملائنا، من خلال توفير رحلات أكثر ترابطاً وشمولاً عبر شبكة رحلاتنا، وتقديم مزايا جديدة ومميزة لأعضاء (سكاي واردز طيران الإمارات)».

من جهتها، قالت كالديرون: «من خلال رحلات (أوبر) من وإلى المطار التي تقدّم تجربة تنقّل سلسة من الباب حتى الوجهة، إلى جانب مزايا الولاء المشتركة لمتعاملي (أوبر) و(طيران الإمارات)، سيُحدث هذا التعاون نقلة نوعية في تجربة السفر لملايين المسافرين».