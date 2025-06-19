«إنفستوبيا» تُطلق أول حواراتها العالمية في طشقند العام المقبل

وقّعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، بهدف التعاون في تنظيم أول نسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية» في طشقند، العام المقبل، وستُقام بالشراكة مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2026.

وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، أمس، بأن الرئيس التنفيذي لـ«إنفستوبيا»، الدكتور جان فارس، ونائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، شوخروخ غولاموف، وقّعا المذكرة.

وتسهم هذه الشراكة في توفير محطة بارزة لتعزيز الربط والتواصل بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وأوزبكستان ودول منطقة آسيا الوسطى، حيث ستشكل «إنفستوبيا - طشقند» منصة جديدة لاكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية والأوزبكية والآسيوية، وتكوين المزيد من الشراكات المثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

كما تسهم في تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بين دولتي الإمارات وأوزبكستان، واستشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الآسيوية في المجالات الاقتصادية المستقبلية.

وتُعد «إنفستوبيا» منصة استثمارية عالمية أطلقتها دولة الإمارات بهدف ربط المستثمرين والحكومات والشركات بالفرص الاقتصادية الجديدة.

وقال وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، لزيز قدراتوف، إن «نسخة (إنفستوبيا) في طشقند ستجمع مستثمرين وصنّاع قرار وقادة أعمال لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والبنية التحتية والزراعة».

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار، محمد الهاوي، أن الإمارات وأوزبكستان تربطهما علاقات استراتيجية قوية وشراكة اقتصادية راسخة في مختلف المجالات، مضيفاً: «من خلال تنظيم النسخة الجديدة من حوارات (إنفستوبيا العالمية) في طشقند، نهدف إلى تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق تنموية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والآسيوي».