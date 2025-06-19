«مِراس» تُرسي عقد بناء «سنترال بارك بلازا» في «سيتي ووك»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة تزيد على 450 مليون درهم، على شركة «نارسكو للمقاولات» لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسة لمشروعها السكني الفاخر «سنترال بارك بلازا»، ضمن توسعة «سيتي ووك في دبي»، الذي من المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2027، ويضم المشروع برجين، الأول مكون من 23 طابقاً، فيما الثاني يتألف من 20 طابقاً، ويضمان 212 شقة، بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى منازل «تاون هاوس» بأربع غرف نوم وشقق «بنتهاوس» حصرية، لتلبية مختلف أنماط الحياة الراقية في أحد أكثر أحياء دبي جاذبية وطلباً، وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعد (سنترال بارك بلازا في سيتي ووك) وجهة مثالية لتوفير مستوى جديد من نمط الحياة العصري في قلب دبي، ما يجسد التزامنا بتطوير وجهات راقية تعطي الأولوية لحياة المجتمع ورفاهيته».

وأضاف: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة (نارسكو للمقاولات) في هذا المشروع، ونحن على ثقة بقدرتها على تنفيذ مشروع سكني استثنائي يتماشى مع رؤيتنا في توفير تجارب للعيش لا مثيل لها في دبي».

من جانبه، قال مدير عام شركة «نارسكو للمقاولات»، عمر عبدالله العارف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من توسعة (سيتي ووك)، التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمعلم رئيس والوجهة الأكثر تميزاً في المدينة للحياة الحضرية في الطبيعة».

وأضاف: «تعد هذه الشراكة مع (دبي القابضة للعقارات) إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، حيث تمثل أول تعاون معاً».

• المشروع يضم برجين، الأول مكون من 23 طابقاً، والثاني من 20 طابقاً، ويحتويان 212 شقة.