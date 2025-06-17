«بيتكوين دوت كوم» تفتتح أول مقر إقليمي لها في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن انضمام «بيتكوين دوت كوم» Bitcoin.com، الشركة العالمية الرائدة في مجال أخبار العملات الرقمية والتثقيف المالي وحلول محافظ التخزين الذاتي للأصول الرقمية، إلى مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ويأتي افتتاح الشركة لأول مكتب لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، ليؤكد مجدداً المكانة الريادية للمركز باعتباره محوراً عالمياً للابتكار في مجالات البلوك تشين وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3).

ويضم مركز كريبتو، الواقع في «أبتاون تاور»، أكثر من 650 شركة ناشطة في مختلف مجالات منظومة الأصول الرقمية وسلسلة القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك مزودو البنية التحتية للبلوك تشين، ومنصات الترميز الرقمي، وحلول الميتافيرس، ومشروعات التمويل اللامركزي، وبفضل ما يقدّمه من حزمة متكاملة من الخدمات التجارية، وبرامج التوجيه والدعم، والوصول إلى التمويل، وبرامج المسرعات المستهدفة، إلى جانب شراكات حصرية مع أبرز الجهات العالمية في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)، أصبح المركز اليوم يُشكّل أكبر تجمع لشركات الأصول الرقمية في المنطقة.

وأسهمت شركة «Bitcoin.com» في رفع وعي الملايين حول العالم بعالم الأصول الرقمية من خلال منصاتها التعليمية المتاحة وسهلة الاستخدام وموقعها الإخباري العالمي، ومن خلال توسّعها الاستراتيجي إلى المنطقة عبر مركز كريبتو، تسعى الشركة إلى الاستفادة من زخم الاقتصاد الرقمي في دبي، والمساهمة بخبراتها العالمية في تسريع وتيرة نمو منظومة العملات الرقمية في المنطقة.

وقال مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، بلال جسومة: «يهدف مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى استقطاب ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً في مجال البلوك تشين، لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي انطلاقاً من دبي، ويُعد قرار شركة (Bitcoin.com) باختيار المركز مقراً إقليمياً لها شاهداً قوياً على الجاذبية العالمية المتنامية التي يتمتع بها المركز، وحجم الفرص الواعدة التي تتيحها دبي اليوم، وبينما نواصل التركيز على دفع عجلة الابتكار، وتعزيز أواصر التعاون، وربط شركاتنا المسجلة بأسواق جديدة، يظل مركز دبي للسلع المتعددة الشريك المفضل لشركات تكنولوجيا (ويب 3) التي تتطلع إلى تعزيز نموّها وازدهار أعمالها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Bitcoin.com»، كوربن فرايزر: «تُقدّم دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في ريادة قطاع الأصول الرقمية، وبفضل ما تقدمه دبي من أطر تنظيمية واضحة ومتطوّرة، وآليات ترخيص سريعة، والتزام حقيقي بالابتكار، توفر الإمارة، اليوم بيئة داعمة ومناخاً ملائماً للأعمال والشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا (ويب 3) من جميع أنحاء العالم. ويتميز مركز دبي للسلع المتعددة، على وجه الخصوص، ببنيته التحتية المتطوّرة ومنظومته المتكاملة في قطاع الأصول الرقمية».